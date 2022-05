La valve active les guides de réparation et les pièces de rechange du pont vapeur via iFixit

Steam Deck a déjà commencé à atteindre les mains des premiers acheteurs depuis près de deux mois, période pendant laquelle nous avons pu vérifier les avantages de ce nouvel appareil portable de Valve. Et bien qu’il ait reçu un accueil assez positif en termes de qualité et de fonctionnalité, en tant que bon appareil technologique, il n’est pas exempt d’éventuelles erreurs, pannes ou dommages causés par son utilisation. Maintenant, et dans le but de faciliter autant que possible les solutions possibles à tout échec, Valve a mis à la disposition de ses clients un site Web dédié aux guides de réparation et à la vente de pièces de rechange via iFixit, le portail de réparation populaire.

Tout sur les réparations de pont à vapeur

Ainsi, et grâce à iFixit, les utilisateurs de Steam Deck disposent d’une page directe de pièces détachées pour leur appareil, le tout pour laisser Steam Deck comme neuf en cas de dysfonctionnement ou d’incident matériel ou accessoire. Des écrans aux batteries et ventilateurs, en passant par les sticks analogiques, les boutons et toute autre pièce faisant partie du puzzle complexe que représente la machine de Valve.

« Nous sommes heureux d’annoncer que les pièces de rechange et les guides de réparation pour le Steam Deck (et Valve Index !) Sont désormais disponibles sur iFixit.com. Les pièces disponibles incluent les sticks analogiques, les écrans, les batteries, les ventilateurs, etc., ainsi que des tonnes de guides de réparation pour toutes les pièces de rechange de votre Steam Deck. Visitez iFixit.com pour obtenir des informations sur les pièces et le guide.

« L’équipe Valve est très enthousiaste à propos de ce programme car, puisque nous avons conçu Steam Deck pour qu’il soit réparable, quelle meilleure façon de s’associer à iFixit pour que les clients puissent réparer et changer les pièces eux-mêmes », peut-on lire dans le communiqué. Officiel de Valve, rappelant que le dispositif VR Valve Index bénéficie du même service sur ledit portail.

Tout cela est soutenu par une série de guides très détaillés qui permettent à l’utilisateur de manipuler l’appareil en toute sécurité, étape par étape.

source | Soupape