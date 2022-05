Pokémon Go Confirme Les Dates Des Community Days Après Alola

Pokémon GO dira au revoir à la saison d’Alola en juin prochain. Niantic prépare la communauté pour les événements à venir qui accompagneront le nouveau cadre de contenu. Parmi eux se trouvent les Community Days, dont nous connaissons déjà la date durant l’été.

Pokémon GO : Community Days pour la prochaine saison

samedi 25 juin 2022

dimanche 17 juillet 2022

samedi 13 août 2022

Sur son site officiel, la société nous invite à rester à l’écoute pour « ce qui est à venir » lors de cette première date en juin. Ces Community Days prennent le relais de Geodude de Alola, l’événement organisé le 21 mai et le dernier de la Saison en cours.

Passes de raid à distance, en dehors des boîtes d’événements dans Pokémon GO

Les boîtes d’événement dans Pokémon GO sont généralement mises en vente dans le magasin pour un prix symbolique d’un PokéCoin. Niantic a pris la décision de supprimer le pass de raid à distance de son contenu. Pour le moment, ils n’ont pas partagé les raisons de cette décision, si ce n’est que ces boîtes auront désormais « un assortiment d’objectifs qui tourneront ».

L’étude indique qu’ils espèrent introduire des changements à l’avenir autour des gymnases. « Dans le but d’aider les entraîneurs qui n’ont pas si facilement accès aux gymnases, nous continuerons à chercher des solutions et des outils pour les dirigeants communautaires afin qu’ils puissent organiser des événements locaux et accélérer le processus d’acceptation de nouveaux gymnases », expliquent-ils. sur son site officiel.

Le 13 mai, nous nous sommes rendus à Séville pour visiter la première Pokémon GO Safari Zone de notre pays. Les fans espagnols et les fans d’autres parties de la planète ont afflué au Parque del Alamillo pour obtenir leurs Pokéballs. Ici vous pouvez lire la chronique.

Source : Pokémon GO (1, 2)