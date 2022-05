Prehistoric Planet propose son premier épisode gratuitement sur Apple TV

Prehistoric Planet nous emmène découvrir la préhistoire d’un plan détaillé grâce à la technologie d’aujourd’hui. Les docu-séries, qui seront diffusées ce 23 mai sur Apple TV +, offrent à la communauté son premier épisode entièrement gratuit sur la plateforme. Non, il ne sera pas nécessaire d’avoir un abonnement : vous pourrez désormais profiter de son lancement sans frais supplémentaires.

« Une Tuarangisauria enceinte est en difficulté, et son jeune veau peut le sentir, alors qu’elle navigue dans les eaux où vivent les prédateurs les plus meurtriers », lit-on dans la description de l’épisode. Pour le regarder, il vous suffit de télécharger l’application Apple TV sur les appareils mobiles, Smart TV ou depuis votre navigateur Web.

En revanche, si vous êtes membre abonné, sachez que la première saison se compose de cinq épisodes qui seront diffusés quotidiennement jusqu’au vendredi 27 mai.

Jon Favreau et Hans Zimmer à la tête de Prehistoric Planet

Le projet a des noms de poids, comme Jon Favreau dans la production exécutive. Le père de Star Wars : The Mandalorian a également le temps de travailler sur d’autres projets de ce calibre. Sur la bande originale, Hans Zimmer accompagnera les dialogues de David Attenborough.

« Découvrez les merveilles du monde comme jamais auparavant dans ces docu-séries épiques de Jon Favreau et des producteurs de Planet Earth », explique Apple dans sa description officielle. « Remontez 66 millions d’années dans le temps, lorsque des dinosaures majestueux et des créatures extraordinaires parcouraient la terre, les mers et le ciel », expliquent les responsables dans la description officielle.

D’autre part, si vous avez une PS5, vous pouvez obtenir gratuitement 6 mois d’Apple TV +. L’offre, disponible jusqu’au 22 juillet, nécessite uniquement d’avoir une console PlayStation de nouvelle génération. Connaître les détails ici.

Source : Apple TV