CoD Warzone réunit Camavinga, Valverde et Vinícius lors de l’opération Monarch

Call of Duty: Warzone ne passe pas inaperçu auprès des grandes stars du football. Camavinga, Valverde et Vinícius se sont réunis autour du jeu pour faire partie de l’opération Monarch. Dans celui-ci, les joueurs peuvent contrôler King Kong ou Godzilla dans le plus grand combat de tous les temps dans Call of Duty.

L’apparition des footballeurs du Real Madrid fait partie d’une campagne de la communauté 433 sur Instagram. Au fur et à mesure que le trio jouait, ils ont débloqué des récompenses qui ont été tirées au sort parmi leurs membres, telles que deux exemplaires de Call of Duty: Vanguard ou des quantités de points COD qui s’élevaient à 12 000.

Dans un communiqué de presse, l’éditeur souligne que Valverde et Vinicius ont commencé par anéantir un peloton rival, peu de temps après avoir concentré le feu sur le gorille géant. Ils se sont finalement classés 16e après avoir été la proie de gaz toxiques.

Derniers jours de l’opération Monarch dans Call of Duty Warzone

L’opération Monarch est le point culminant de la saison 3 partageant la bataille royale avec Call of Duty: Vanguard. Le contenu restera disponible jusqu’au 25 mai prochain, date à laquelle les renforts de mi-saison devraient arriver. À ce jour, vous continuerez à trouver la liste dédiée exclusivement au concours entre les deux ennemis légendaires.

En plus du mode de jeu, vous trouverez également des défis thématiques jusqu’à la même date. Les compléter tous vous récompensera avec le fusil tactique Bravo Ancestral Rivalry, entre autres produits skins. En cliquant sur ce lien nous vous indiquons comment les remplir.

La feuille de route établie depuis le lancement de Vanguard culminera des semaines avant le lancement de Call of Duty : Modern Warfare 2, qui marque le retour d’Infinity Ward au premier plan de l’actualité du jour. Le jeu et Warzone 2 sont les prochaines saisons de la saga. Vous trouverez les premières données ici.

Source : communiqué de presse (Activision)