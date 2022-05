Pour la première fois en 8 ans, la Xbox dépasse la PlayStation au Japon

Plus étrange qu’une éclipse solaire. Cela pourrait définir ce qui s’est passé cette semaine dans les classements des ventes japonais, dans lesquels Xbox a dépassé PlayStation pour la première fois en huit ans. et, oui, vous avez bien lu. Huit années! Selon les données, la PS5 n’aurait vendu que 2 693 unités, tandis que la Xbox Series S aurait réussi à mettre 6 120 consoles sur le marché. Certains penseront que sa sœur aînée sera allée beaucoup plus loin, mais au contraire, la Xbox Series X n’a ​​pas dépassé les 105 (et il ne manque aucun chiffre, elles sont 105 sèches).

Les chiffres semblent être dus au manque de stock qui nous privera de consoles jusqu’en 2024. Il suffit de regarder le fait que la PlayStation 5 a réussi à vendre 49 798 unités la semaine dernière et la Xbox Series X quelque 3 508 consoles. Autrement dit, Sony a vendu 20 fois plus et Microsoft environ 30. Ce n’est donc pas un manque de demande, mais d’offre. C’est quand même un résultat surprenant, car le Japon a toujours été un territoire hostile à la marque américaine. A un niveau historique, il cumule à peine 2,3 millions de Xbox vendues entre toutes les générations (et 1,6 million d’entre elles le sont grâce à la Xbox 360). Ce résultat ne s’est produit que 10 fois dans l’histoire de la Xbox et le dernier remonte à 2014, juste la semaine du lancement de la Xbox One.

Le gros problème de la nouvelle génération de consoles

Ce n’est pas la première fois que les nouvelles consoles fonctionnent moins bien que prévu en raison d’un manque de stock. Les prévisions de Sony pour l’année universitaire 2021/22 prévoyaient 22,6 millions de PS5 vendues, un chiffre qui a dû être corrigé à la baisse en milieu d’année en raison de la situation des microprocesseurs. Les 19,3 millions estimés alors n’étaient pas non plus un objectif réalisable et dans son dernier rapport financier, la société japonaise a admis avoir vendu 17,3 millions de PS5, soit deux en deçà des attentes.

Beaucoup penseront que le progrès économique des développeurs n’affecte pas les joueurs, mais rien n’est plus éloigné de la vérité. En raison de la base actuelle limitée de consoles de nouvelle génération, la plupart des studios préfèrent que leurs jeux sortent sur autant de plateformes que possible, nouvelles ou anciennes, afin de vendre plus. Cela nous a amenés à nous habituer à des projets intergénérationnels qui n’exploitent pas pleinement le potentiel technologique des machines.

Ces dernières semaines, nous avons vu diverses vantardises techniques d’Unreal Engine 5, le nouveau moteur graphique des parents de Fortnite, qui nous manque en continuant à nous accrocher à du matériel obsolète. Nous vous laissons avec une de ces démonstrations, une reconstitution de la gare Etchū-Daimon au Japon, dont le résultat est on ne peut plus impressionnant. Un véritable festival d’effets de lumière, de textures et de reflets. C’est imaginer un jeu d’horreur se déroulant dans un tel endroit et nous donner la chair de poule. Va-t-on le voir avec nos consoles « toutes neuves » à 500 euros ?

