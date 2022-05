À partir du moment où Xbox a rejeté Spider-Man et Activision s’est moqué de Marvel

Les rebondissements de la vie. Bien que les jeux de super-héros connaissent actuellement un moment très doux, il n’en a pas toujours été ainsi. Avant Batman Arkham de Rocksteady, les adaptations de jeux vidéo de l’usine Marvel et DC étaient une bombe à retardement qui n’étaient pas considérées comme des candidats GOTY, mais comme des produits avec lesquels il fallait minimiser les dégâts. Des titres qui devraient profiter du nom du personnage pour bénéficier d’un bon boost de ventes sans trop nuire à sa réputation. C’est ainsi que Jay Ong, le vice-président exécutif de Marvel Games, le rappelle dans un extrait du livre The Ultimate History of Video Games, où il revient également sur le parcours de Spider-Man d’une main à l’autre avant de se retrouver chez Insomniac Games.

La moquerie d’Activision

Dans ledit livre, Jay Ong explique que Marvel n’était pas satisfait des jeux Spider-Man publiés par Activision, alors la société a décidé de récupérer les droits sur le personnage plus tôt que prévu. Le jour où ils sont parvenus à un accord et que les deux sociétés se sont séparées, Ong se souvient qu’un membre d’Activision leur a demandé ce qu’ils allaient faire de l’IP à l’avenir, ce à quoi il a lui-même répondu : « Je vais trouver une meilleure maison pour elle ». À ce moment-là, d’Activison, ils ont ri et ont répondu avec la phrase suivante, déjà historique de cette industrie : « Bonne chance pour trouver votre licorne ».

Le refus de Microsoft

Le reste, nous le savons tous. Ou peut être pas. Car avant que Spider-Man de Marvel ne devienne l’un des jeux les plus vendus et les plus acclamés sur PS4, avec remasterisation, extensions, spin-offs et une suite en route (avec Venom comme méchant), le personnage était sur le point d’atterrir sur Xbox au lieu de dans la famille PlayStation. Jay Ong assure que Marvel a contacté la société de Redmond et leur a offert la possibilité de travailler ensemble, ce à quoi Xbox a répondu qu’ils n’étaient pas intéressés puisqu’ils voulaient se concentrer sur leurs propres marques et IP.

Après le claquement de porte, Marvel Games s’est assis avec Sony et a été encore plus clair. « Nous avons un rêve que nous pensons possible. Nous pensons que nous pourrions battre les jeux Arkham et sortir un ou plusieurs titres de super-héros sur votre plateforme que vous avez adoptés. » La société japonaise a proposé d’essayer « un triple A exclusif sur Spider-Man » et Jay Ong et Marvel ont accepté avec joie, sachant d’autant plus que le projet serait géré par Insomniac.

Depuis cette rencontre avec Sony, datée par Ong lui-même en août 2014, les choses n’ont pas pu aller plus loin, comme nous l’avons dit précédemment. Le résultat de la collaboration s’est traduit par la vente de Marvel’s Spider-Man à 13 millions d’exemplaires, son spin-off Miles Morales en plaçant 6,5 autres et Sony osant enfin acheter Insomniac Games et l’intégrer aux PlayStation Studios pour 229 millions de dollars. Qu’il ait battu ou non Batman Arkham, Spider-Man nous a offert une aventure à retenir qui ouvre également la porte au retour d’autres personnages comme Wolverine, que Marvel laissera une nouvelle fois entre les mains de Sony avec un nouveau jeu Wolverine d’Insomniac.

source | VGC