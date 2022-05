La carte émouvante d’un studio de jeux vidéo ukrainien sur la guerre et son prochain projet

Nous partageons avec vous la dernière entrée de Frogwares sur son blog, où il annonce un nouveau projet et réfléchit sur les conditions dans lesquelles il est né. Fondé en 2000, Frogwares est le développeur de jeux tels que The Sinking City ou la récente saga d’aventures graphiques inspirées de Sherlock Holmes (The Devil’s Daughter, Crimes & Punishments, The Testament of Sherlock and Sherlock vs. Jack the Ripper, parmi tant d’autres ). , nombreuses livraisons). Située à Kiev, en Ukraine, la société a été touchée par l’invasion russe et a dû repenser sa méthodologie et son avenir, comme elle le partage dans la note. Nous vous laissons avec elle :

« Bonjour à tous.

Nous arrivons au quatrième mois de l’invasion russe. Cette « opération spéciale » ne devait durer que quelques jours. C’est drôle de voir comment les choses dans la vie ne se déroulent pas toujours comme nous le prévoyons. Nous ne doutons pas que l’Ukraine restera une nation indépendante, peu importe ce que les forces russes nous lanceront. Mais à cause de la guerre, nous devons nous adapter. Et le travail doit continuer. C’est pourquoi nous avons une annonce à faire.

Une nouvelle histoire est racontée.

Maintenant, nous pouvons officiellement révéler que nous travaillons sur un jeu nommé « Palianytsia ». Le nom Palianystia est symbolique pour l’Ukraine car il fait référence à un plat de notre cuisine nationale, mais c’est aussi l’âme noire des mots pour les Russes, qui ont tendance à mal le prononcer phonétiquement lorsqu’ils essaient de se faire passer pour des Ukrainiens. Palianytsia sera une expérience d’horreur et de mystère que les fans de The Shining City et de Sherlock Holmes vont adorer. Nous annoncerons plus de détails bientôt, mais pour l’instant, nous avons quelques concepts à partager avec vous.

Pour être honnête, Palianytsia n’est pas le projet sur lequel nous avions prévu de travailler ensuite, mais avec cette guerre, nous avons dû tout réévaluer. C’est un peu plus linéaire que nos précédents titres mondiaux ouverts, mais c’est le seul jeu que nous sommes sûrs de pouvoir réussir dans ces conditions extrêmes.

Comme nous sommes un studio indépendant, nous avons toujours jonglé pour combiner efforts et ressources afin de finir nos jeux. Mais la guerre nous a envoyé des obstacles notables et a modifié le processus que nous avions. La communication et l’interaction constantes entre collègues sont devenues difficiles à maintenir, nous avions donc besoin d’un projet où chacun de nous pourrait fonctionner de manière autonome. Les rôles et les responsabilités ont dû être redistribués pour couvrir ceux qui sont allés combattre ou fournir une aide humanitaire. Et la menace de ce qui pourrait arriver demain nous a obligés à nous adapter drastiquement et à être flexibles.

Avec cela, nous avions une décision à prendre.

Aller de l’avant avec un projet d’envergure et mettre notre réputation en péril en innovant moins et en perdant l’accès à des développeurs qualifiés et aux bons outils, ou être intelligent et créer un projet abordable, plus facile à réaliser, mais aussi ambitieux, de qualité et avec une belle histoire et un mystère derrière. De cette façon, nous pouvons non seulement faire un jeu, mais soutenir ceux qui ont décidé de se battre.

Nous vous en dirons plus sur le jeu bientôt. Merci à tous pour votre soutien. Restez en sécurité où que vous soyez. »