Black Panther 2: filtré un art basse résolution de Namor qui confirmerait son acteur

Il semblerait que Black Panther : Wakanda Forever introduira le célèbre méchant/anti-héros – selon le contexte et l’histoire – Namor, le roi atlante, dans le MCU. A tel point que depuis que Black Panther 2 a commencé à faire parler de lui, la figure de Namor faisait partie de toutes les poules. Peu de temps après, la rumeur courut que l’acteur mexicain Tenoch Huerta (The Infinite Purge, Narcos : Mexico) serait chargé de donner vie à Namor. Désormais, un premier art basse résolution a émergé qui semble répondre à toutes ces spéculations, donnant même un sens au possible changement des origines du personnage au cinéma.

Premier regard sur Namor du MCU

Ainsi, ce qui semble être une première image conceptuelle de Namor dans Marvel Studios a fuité sur le réseau des réseaux, malgré le fait que la résolution est très faible et que ses caractéristiques les plus importantes peuvent difficilement être clairement distinguées, oui, cela semble être a finalement confirmé que l’origine du personnage sera différente dans l’UCM, puisque tout indique qu’au lieu de descendre de la Grèce antique, le Namor de Marvel Studios aura des origines mayas, comme le suggère la tenue floue que l’on peut entrevoir dans le image.

Tout cela indiquerait que, effectivement, celui chargé de donner vie à Namor sera finalement Tenoch Huerta. Même ainsi, l’apparence du personnage sera assez fidèle à sa version classique des bandes dessinées des années 60, puisque vous pouvez voir une sorte de maillot de bain vert avec plusieurs bracelets dorés sur ses bras et ses jambes, ayant même une sorte d’éperon.

On parle même de deux autres personnages atlantes sous les noms de code Zyanya et Cadmael ; Zyanya serait finalement Namora, la cousine de Namor, interprétée par l’actrice mexicaine Mabel Cadena. Pour l’instant, ce ne sont que des rumeurs et des fuites, même s’il semble que la suite de Black Panther prend forme.

Black Panther : Wakanda Forever est prévu pour le 11 novembre 2022.

source | LeDirect