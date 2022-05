Fast X : premier regard sur le look de Brie Larson (Captain Marvel) avec Vin Diesel

Brie Larson, l’actrice bien connue qui interprète Captain Marvel dans l’UCM (et que l’on a pu voir dans des films comme Kong : Skull Island, Unicorn Store, Room ou Scott Pilgrim vs the World, entre autres), a déjà été vue dans le plateau de tournage de Fast X, une saga dans laquelle il fera ses débuts dans un rôle actuellement inconnu. Cela a été partagé par l’acteur Vin Diesel via son compte Instagram officiel, publiant une photo de lui-même avec Brie Larson, apparemment caractérisé par l’apparence qu’il portera dans le film.

Première image de Brie Larson dans Fast X

« Il y a des gens que vous rencontrez dans la vie… qui vous changent pour toujours, changent votre famille… changent le monde, POUR TOUJOURS ! », a écrit Vin Diesel sur Instagram à côté de la photo sur laquelle il apparaît à côté de l’actrice oscarisée pour Chambre. Bien sûr, pour le moment, on ne sait pas quel rôle jouera Brie Larson, bien qu’il soit déjà souligné qu’il pourrait être lié à Brian O’Conner, un personnage joué par Paul Walker, malheureusement disparu.

À tel point que l’on suppose que Brie Larson pourrait être la sœur secrète d’O’Conner, donnant lieu à la réunification de la soi-disant famille Fast & Furious, comme le suggère toujours Vin Diesel lui-même. Rappelons qu’un autre nom célèbre fera ses débuts dans Fast X avec Jason Momoa, Aquaman dans le DCEU, cette fois en méchant au style bien particulier. Vin Diesel a récemment partagé un court clip vidéo avec Momoa lui-même sur le capot d’une muscle car sur le plateau lui-même tandis que Charlize Theron a posté une première photo de son personnage dans le film.

Fast X est prévu pour le 19 mai 2023, un film qui a récemment perdu son réalisateur, Justin Lin, en raison de divergences créatives.

source | vin Diesel