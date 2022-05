Spy × Family : Episode 8 Saison 1 : Date de sortie, heure et où le regarder en ligne

Nous voulons rester et vivre dans le monde de Spy x Family. Que diable, nous voulons que la famille Forger nous adopte. Espions, assassins et télépathes, que demander de plus ? L’anime n’a été diffusé que pour sept épisodes pour le moment, mais il n’en a pas fallu plus pour se faire une place dans nos petits coeurs. Nous entrons dans la semaine avec la seule intention de voir comment Twilight, Anya et Thorn Princess progressent dans leur mission secrète. C’est pourquoi nous allons consulter le planning pour savoir quand et où regarder son prochain épisode, Espion x Famille 08, aussi appelé « Plan de camouflage contre la police secrète ».

L’anime Spy x Family est une adaptation du manga du même nom créé par Tatsuya Endo. Il diffuse un nouvel épisode chaque samedi après-midi sur Crunchyroll, où il suit également le rythme de sa première au Japon et est entièrement gratuit. Ce chapitre 8 nous fait entrer dans la dernière ligne droite de la première manche… de la première saison. Parce que Spy x Family aura 25 épisodes qui arriveront séparés en deux lots, le premier avec 12 chapitres et un pour après l’été avec les 13 restants. Cela étant, il nous reste exactement un mois de diffusion ininterrompue avant d’être plus seuls que la pauvre Anya avant qu’elle ne rencontre Loid. Mais concentrons-nous sur Spy x Family 08 :

Où regarder Spy x Family gratuitement ?

L’anime Spy x Family peut être visionné gratuitement sur Crunchyroll, où un nouvel épisode est diffusé chaque samedi après-midi vers 17h30 (heure locale espagnole).

Semblable à Netflix, Crunchyroll est une plateforme de streaming spécialisée dans l’anime dont la majeure partie du catalogue peut être consultée gratuitement, bien qu’avec des publicités et en basse qualité (maximum 480p). Pour profiter de Spy x Family en HD et sans publicité, ainsi que du reste, vous devez vous abonner à Crunchyroll premium (ou premium+, avec quelques avantages supplémentaires). Cela coûte respectivement 4,99 et 8,99 euros par mois. Et si vous n’êtes pas sûr que cela en vaille la peine, la plate-forme propose un essai gratuit premium de 14 jours pour les nouveaux utilisateurs.

Spy x Family épisode 8 : date et heure de la première

Comme nous l’avons dit plus haut, l’heure de diffusion de Spy x Family est toujours la même : le samedi à 17h30 (heure locale espagnole). Crunchyroll publie l’anime tel qu’il est diffusé au Japon, donc si vous réservez une place dans votre programme du week-end, vous serez toujours à jour. Comme nous savons aussi que vous êtes nombreux à nous lire de l’autre côté de l’étang, nous vous laissons ici le programme de la première mondiale.

Espagne (heure française) : à 17h30

Espagne (îles Canaries) : à 16h30

Argentine : à 12h30

Bolivie : à 13h30

Brésil : à 14h30

Chili : à 11h30

Colombie : à 10h30

Costa Rica : à 09h30

Cuba : à 11h30

Equateur : à 10h30

El Salvador : à 09h30

États-Unis (Washington DC) : à 11h30

États-Unis (PT) : à 08h30

Guatemala : à 09h30

Honduras : à 09h30

Mexique : à 10h30

Nicaragua : à 09h30

Panama : à 10h30

Paraguay : à 11h30

Pérou : à 10h30

Porto Rico : à 11h30

République Dominicaine : à 11h30

Uruguay : à 12h30

Venezuela : à 11h30

