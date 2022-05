Pac-Man arrive sur Fortnite, mais pas comme vous le pensez

Les collaborations en tout genre se poursuivent sur Fortnite. Le prochain sera Pac-Man; Cela a été annoncé sur le site officiel de cette saga. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’on sait sur Fortnite x Pac-Man, une nouvelle collaboration qui appartient à la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite :

Fortnite x Pac-Man : tous les détails de la nouvelle collaboration

Selon le site officiel de Pac-Man (et en utilisant le traducteur Google), la collaboration dans Fortnite aura lieu jeudi prochain, le 2 juin 2022. Bien sûr ; sur le site Web lui-même, ils déclarent qu’il y aura des « éléments de motif Pac-Man », il faut donc s’attendre à ce qu’il y ait des objets skins avec des motifs à la fois du personnage et des fantômes qui le hantent dans ses jeux au lieu d’une skin elle-même .

Aucun autre détail de cette collaboration n’a été donné, et compte tenu des décalages horaires entre les régions, nous préférons ne pas indiquer d’heure précise car ces objets pourraient arriver en Europe/Espagne un autre jour. Dans tous les cas, chez Netcost, nous mettrons à jour ces informations dès que nous en saurons plus.

En bref : des articles skins avec des motifs et des illustrations de Pac-Man arriveront dans Fortnite, bien que nous ne sachions pas exactement lesquels non plus. Il peut s’agir de skins avec des vêtements à thème, des emballages ou les deux. Ne vous attendez pas à quelque chose d’aussi élaboré que le personnage de Pac-Man dans Super Smash Bros. sur Wii U/3DS/Nintendo Switch. Pour commencer, car il n’y a pas de skin ou de corps avec une hitbox similaire à distance dans Fortnite Battle Royale.

Pac-Man dans Super Smash Bros.

Nous vous rappelons qu’il reste peu de chose pour terminer la saison 2 de Fortnite Chapter 3. Dans notre guide complet du jeu, nous vous donnons toutes les clés pour que vous puissiez accomplir chacune des missions; Nous vous expliquons également comment monter de niveau rapidement et gagner beaucoup d’XP afin de pouvoir compléter le Battle Pass.

Source : Site officiel de Pac-Man en japonais