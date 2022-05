C’était la terrifiante scène supprimée « plus Raimi » de Doctor Strange 2: elle surpasse The Batman au box-office

Docteur Strange dans le multivers de la folie a encore beaucoup à dire au-delà des images vues sur grand écran, que ce soit à travers des camées que nous n’avons jamais vus ou comment la scène la plus sanglante du film a été conçue ; mais il y a plus. À tel point que le responsable des effets visuels de Doctor Strange 2 a raconté à quoi ressemblait la scène terrifiante « la plus Raim » du film et qu’elle a finalement été abandonnée. Et cela a à voir avec la version zombie du sorcier Marvel. D’autre part, les dernières données du box-office placent déjà le dernier film de Marvel Studios comme le plus gros succès à ce jour en 2022, dépassant The Batman.

Le zombie Strange est le plus Raimi

Ainsi, la bataille entre la version zombie de Doctor Strange et Scarlet Witch avait prévu des séquences supplémentaires qui n’ont finalement pas atteint les images finales : « L’équipe a considéré que Zombie Strange avait jeté son bras de mort-vivant sur la Scarlet Witch dans une tentative d’étrangler elle lors du combat final. Mais le concept a finalement été abandonné. C’était peut-être le plus Raimi de tous les moments Raimi de cette scène. Le couper était la bonne décision pour le film, mais ça aurait été une émeute de travailler dessus », déclare Erik Winquist.

De plus, le spécialiste des effets visuels explique comment Zombie Strange a été créé pour le film et son apparence particulière de mort-vivant : « J’ai pensé qu’il serait intéressant de voir ces muscles bouger son visage. Après avoir exploré quelques options, il est devenu clair que l’important pour Sam était de voir toutes ces dents, quels muscles ou morceaux fibreux recouvraient. Nous avons donc jeté le livre d’anatomie par la fenêtre et nous nous sommes concentrés sur le fait de faire pourrir le reste. Les joues et les dents ont fière allure. Ou terrible, je suppose », conclut l’artiste.

D’autre part, Doctor Strange in the Multiverse of Madness a déjà atteint 803 millions de dollars au box-office mondial, dépassant ainsi les 768 millions de dollars de The Batman et devenant ainsi le film le plus rentable jusqu’à présent cette année. Nous verrons si les superproductions théâtrales à venir comme Thor: Love and Thunder de Marvel Studios ou Black Adam de DC parviennent à dépasser leur box-office.

source | LeDirect