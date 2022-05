Fantastic Beasts: Dumbledore’s Secrets a déjà une date sur HBO Max

Les critiques n’ont pas vraiment été gentilles avec Fantastic Beasts: Dumbledore’s Secrets, le troisième volet du spin-off de Harry Potter, qui est sorti en salles en avril dernier. Cependant, ceux qui veulent s’y essayer auront l’occasion de le faire très prochainement sur HBO Max. Warner Bros. Pictures a annoncé que le film sera disponible sur la plateforme le 30 mai.

Warner a également annoncé le lancement de la location via Premium Video On Demand (PVOD) et de l’achat via Premium Electronic Sell-through (PEST), également à partir de cette même date. La location sera disponible pour un RRP de 12,99 euros, tandis que les téléspectateurs pourront acheter le film pour 16,99 sur Apple TV, Rakuten TV, Amazon Prime Video, Google Play, Vodafone, Movistar+, Orange TV, YouTube et Microsoft.

Une guerre sur le point d’éclater

Albus Dumbledore (Jude Law) est conscient que Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) complote pour dominer le monde sorcier et le monde moldu. Après son arrestation, il entame une campagne politique pour devenir le nouveau ministre de la Magie. Sachant ce que son succès peut signifier, Dumbledore fait équipe avec le magizoologiste Newt Scamander et ses amis pour essayer de l’arrêter.

Bien que Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore n’aient pas connu le même succès que ses prédécesseurs au box-office, le nouveau PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, entend renforcer son attachement à la marque Harry Potter. C’est ce qu’a révélé The Wall Street Journal, qui assure vouloir porter la saga sur HBO Max. Dans les prochaines semaines, il rencontrera JK Rowling, l’auteur des romans.

Intéressé à rattraper son retard sur la saga?

