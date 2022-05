Star Wars : Obi Wan Kenobi | Date de sortie de tous les épisodes

Star Wars The Black Series, Sabre Laser Force FX Elite d'Obi-Wan Kenobi de Collection avec LED et Effets sonores

SONS ET LUMIÈRES AVANCÉES : Avec une combinaison de LED de technologie avancée et d'effets sonores inspirés de la galaxie Star Wars, le sabre laser Force FX Elite dObi-Wan Kenobi est l'un des sabres laser les plus réalistes produits jusqu'ici DÉCO PREMIUM AUTHENTIQUE : Le sabre laser Force FX Elite a un design et une déco inspirés du sabre laser bleu emblématique d'Obi-Wan Kenobi dans la série Star Wars: Obi-Wan Kenobi EFFETS INSPIRÉS DE LA GALAXIE STAR WARS : On pousse l'interrupteur et on appuie sur le bouton de la poignée pour activer des sons inspirés de la galaxie Star Wars, l'allumage progressif, des effets de choc de lames et de duel, et le mode séquence de combat INCLUT UN SOCLE: On peut exposer fièrement ce sabre laser, avec ou sans la lame amovible, en le plaçant sur le socle inclus en montrant son émetteur UNE COLLECTION ÉPIQUE : D'autres articles de cosplay premium Star Wars The Black Series comme des sabres laser Force FX et des casques (vendus séparément, dans la limite des stocks) sont également disponibles