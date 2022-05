Kirby 64 fait ses débuts sur Nintendo Switch Online avec un gros bug

Les abonnés à Nintendo Switch Online + Expansion Pack peuvent désormais accéder à Kirby 64: The Crystal Shards, l’un des classiques de la machine 64 bits de Kyoto. Quelques jours après sa sortie, certains utilisateurs ont déjà signalé un bug majeur qui oblige les joueurs à recommencer le niveau. Selon le dataminer MondoMega, il est peu probable que ce bug soit présent sur le matériel d’origine.

Le bug se produit dans les phases aquatiques, lors de la réception de dégâts dans certaines circonstances. Soudain, Kirby devient paralysé et il est impossible de réagir et de faire le moindre mouvement. Ainsi, la seule option pour reprendre le jeu est de redémarrer le niveau, du moins jusqu’à ce que Nintendo propose une solution.

L’émulation Nintendo 64 sur Nintendo Switch Online n’a pas été sans problèmes. Depuis la sortie des premiers jeux, il y a eu des erreurs de toutes sortes, tant graphiques que sonores, ainsi que des bugs gênants. L’une des plus notoires était sans aucun doute celle des textures aquatiques de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, déjà corrigées.

Tous les jeux Nintendo 64 sur Nintendo Switch Online

Kirby 64 : Les éclats de cristal Super Mario 64 La Légende de Zelda : Ocarina of Time mario kart 64 Guerres de Lylat L’histoire de Yoshi Péché et châtiment docteur mario 64 mario-tennis OPÉRATION WINBACK Mario de papier Banjo-Kazooie La légende de Zelda : le masque de Majora f zéro x mario-golf

Les membres de Nintendo Switch Online + Expansion Pack ont ​​la possibilité de profiter d’une sélection de classiques Nintendo 64 et Mega Drive, en plus des titres NES et SNES qui sont également fournis avec l’abonnement de base. Un autre avantage est de profiter d’extensions comme celles de Mario Kart 8 Deluxe ou Animal Crossing : New Horizons.

Lisez ici la critique de Kirby and the Forgotten Land, le jeu le plus récent de la saga.

source | Nintendo