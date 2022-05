Death Stranding 2 en route ? Hideo Kojima réagit avec humour

L’acteur principal de Death Stranding, Norman Reedus, est fou. Dans une récente interview, il a confirmé qu’il travaillait sur Death Stranding 2, bien que Kojima Productions n’ait pas encore annoncé le jeu. La réaction de Hideo Kojima n’a pas été faite pour supplier et est pleine d’humour. Il a partagé une séquence de photos sur les réseaux sociaux : « Viens dans ta chambre privée, mon ami », en référence aux salles de repos du jeu vidéo.

Dans la première image, Hideo Kojima apparaît avec Lucile, la chauve-souris à pointes que porte Negan dans The Walking Dead, une série dans laquelle Reedus joue également. La deuxième photographie est une déclaration d’intention : l’acteur à genoux « terrifié » et Kojima en position d’attaque. Puis, comme si de rien n’était, les deux semblent enlacés et si amicaux. Il reste en l’air si le glissement est un troll, une réalité ou autre chose entièrement. Il est temps d’attendre ce qu’ils nous font attendre.

Sam, sauveur du monde dans Death Stranding

L’histoire de Death Stranding se déroule dans les États-Unis du futur, lorsque les États-Unis ont cessé d’être ce qu’ils étaient et se sont dissous comme un morceau de sucre. La frontière entre la vie et la mort s’est estompée et les Stranded Entities, des êtres d’outre-tombe, apparaissent partout dans le monde à tout moment. Sam, livreur de marchandises, est en même temps le seul à pouvoir reconnecter tous les territoires pour faire face à la menace.

Death Stranding est sorti d’abord sur PlayStation 4 et plus tard sur PC. Quelque temps plus tard, Kojima Productions a conçu un Director’s Cut avec des améliorations graphiques de nouvelle génération, ainsi que du nouveau contenu. La version remaniée peut être achetée sur PlayStation 5 et compatible. Vous pouvez lire notre analyse sur ce lien.

Kojima Productions n’a pour l’instant rien révélé sur ses futurs projets.

source | Kojima Productions