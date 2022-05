Les notes d’examen comptent : Sonic Frontiers cible Metacritic

Sonic Frontiers est le nouveau jeu en monde ouvert de l’incomparable hérisson pour PC et consoles, il arrivera en 2022 et promet de nous offrir une aventure différente de celle à laquelle la saga nous a habitués. L’attente est maximale et SEGA en est conscient ; Ce sont Haroki Satori, directeur exécutif de la société et Koichi Fukazawa, directeur financier, qui ont apprécié l’importance des notes reçues dans l’analyse de la presse spécialisée et les ventes du titre, ainsi que la relation qui existe entre les deux articles.

Interrogés sur la note moyenne du célèbre portail d’agrégation d’analyses, Metacritic, tous deux conviennent que des « objectifs internes » ont été fixés dans l’entreprise, car « la corrélation entre les notes et les ventes est élevée en Europe et en Amérique du Nord », et que « si un jeu reçoit une note élevée, il peut devenir un achat incontournable ». De même, ils ont également été très positifs à propos de Sonic Frontiers : nous travaillons dur pour améliorer la qualité du jeu pour les ventes de Noël », disent-ils.

Sonic Origins, en vente le 26 juin

À partir du mois prochain, plusieurs épisodes classiques de la saga arriveront dans une nouvelle compilation sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Sonic Origins est composé de Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD, qui nous offriront la possibilité d’en profiter dans des versions audiovisuelles améliorées, ainsi que de nouveaux contenus, modes et plus encore. Dans le lien suivant, vous trouverez toutes les informations et tous les détails sur les différentes éditions du jeu.

Pour en revenir à Sonic Frontiers, le jeu arrivera en 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. C’est un jeu en monde ouvert dont peu de détails sont connus. De Team Sonic, le studio qui en est responsable, ils assurent que l’objectif principal est d’offrir aux joueurs « un tout nouveau style d’aventure et d’action ».

source | Chronique des jeux vidéo (VGC)