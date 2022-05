Goku et Vegeta unissent leurs forces avec leur pouvoir ultime dans le dernier chapitre de Dragon Ball Super

Goku et Vegeta affrontent Gas, l’ennemi le plus puissant qu’ils aient rencontré dans Dragon Ball Super, après les révélations que le premier a eues sur le passé de son père Bardock, qui a déjà vaincu le même méchant il y a des années. Après le dernier chapitre, les deux Saiyans comprennent que c’est la fierté de leur race et la raison pour laquelle ils doivent se battre, alors ils se préparent à affronter Gas. Et c’est là qu’intervient la partie la plus puissante du nouvel épisode, 84, de Dragon Ball Super, que vous pouvez déjà voir gratuitement via ce lien. Pour la première fois, Goku et Vegeta combinent Ultra Instinct et Mega Instinct pour combattre ensemble. Cet arc peut vous plaire plus ou moins – nous avons beaucoup de doutes sur le rythme, les flashbacks et la répétition de combats si similaires en si peu de temps – mais voir les deux techniques ensemble est un coup d’effet.

Avant de se préparer au combat, nous pourrons voir certains détails qui plairont aux fans les plus fidèles, comme le fait de les voir vêtus de l’armure classique des Saiyans. Ce n’est qu’une anecdote car ils demandent rapidement à changer de vêtements, car ils ne sont pas à l’aise avec eux. Goku a également le temps de se souvenir de sa mère, Gine, et de rien d’autre. Le gaz arrive sur la planète et les deux guerriers se préparent avec leur meilleure technique. Ici nous l’avons:

Les deux commencent à se battre avec l’Ultra Instinct et le Mega Instinct, avec un Gas qui a l’air surpris mais qui ne perd à aucun moment la face au combat. Nous verrons comment ils attaquent en combinaison et comment ils essaient de frapper, sans grand succès, le méchant. Comme le rappelle Elec, son frère aîné, Gas parvient à être le plus fort de l’univers alors que Vegeta avait déjà contrôlé le méga-instinct, donc cela ne devrait pas être un problème.

L’affrontement se poursuivra avec Vegeta lançant une balle destructrice qui tue presque Goku lui-même et avec un dernier tronçon dans lequel Gas frappe durement le prince des Saiyans, qui rit après avoir reçu plusieurs coups. Il est fou? Pas du tout, Vegeta dit simplement ce que nous savons tous en regardant Dragon Ball depuis que nous sommes petits : il peut encore devenir plus fort.

Comme prévu, la résolution n’est pas encore arrivée. Nous verrons dans le prochain chapitre, 85, si la fin d’une saga basée sur l’action et qui a tenté de relier le passé de Goku aux besoins actuels commence à s’entrevoir. Avez-vous aimé ce combat ? qu’attendez-vous du résultat? Nous le verrons en juin.

Vous pouvez récupérer gratuitement le chapitre complet via ce lien.