Embracer Group voit du potentiel dans les remakes et les remasters de Deus Ex, Tomb Raider, etc…

Au début de ce mois, nous avons assisté à un autre gros achat, et c’est que le géant suédois Embracer Group a repris le côté ouest de Square Enix, à savoir : des studios tels que Crystal Dynamics ou Eidos Montréal, plus de licences telles que Tomb Raider, Deus Ex , voleur ou héritage de Kain. Selon les Suédois, en particulier son PDG Lars Wingefors, de la société, ils voient un potentiel dans toutes ces adresses IP.

300 millions de dollars étaient à blâmer, et c’est que Square Enix n’a jamais semblé convaincu à 100% des performances commerciales de toutes ces adresses IP, s’étant débarrassé de toutes, puisque même Hitman, qu’ils possédaient également il n’y a pas si longtemps, est également passé aux mains de ses créateurs originaux, les Danois d’IO Interactive. Maintenant, que comptez-vous faire avec autant de licences à l’avenir ?

Toutes ces IP ont-elles un avenir ?

« Nous avons récemment annoncé l’acquisition de Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal, dont Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain et d’autres IP », se souvient Wingefors lors d’une réunion interne à l’occasion de la fin de la quatrième trimestre fiscal. « L’annonce a eu une réponse écrasante et positive. Nous voyons beaucoup de potentiel non seulement dans les suites, mais aussi dans les remakes, les remasters et les retombées, ainsi que dans les projets transmédia à travers l’ensemble du groupe. »

Wingefors s’attend à ce que l’acquisition, qui implique plus de 1 000 employés sur environ huit sites différents à travers le monde, soit finalisée entre juillet et septembre. Ils ont également rappelé les ventes de certaines de ces franchises, commentant les 88 millions pour Tomb Raider et les 12 pour Deus Ex, qui n’ont pas eu l’accueil commercial attendu avec Mankind Divided, la suite du plus réussi Human Revolution.

Cela dit, l’avenir de Deus Ex, ainsi que du reste des franchises, est incertain, car il n’y a pas de plans concrets. Même du groupe Embracer, ils ont clairement indiqué que l’avenir des Avengers ou des Gardiens de la Galaxie de Marvel dépendait plus de Disney que d’eux-mêmes. La seule IP garantie est Tomb Raider, dans la livraison de laquelle ils travaillent déjà sur Crystal Dynamics avec Unreal Engine 5.

Source : VGC