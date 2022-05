FIFA 22 réagit au renouvellement de Mbappé avec le PSG

Kylian Mbappé a annoncé hier son renouvellement avec le Paris Saint-Germain dans les minutes précédant le match entre son équipe et le FC Metz, après avoir trouvé un accord pour prolonger la liaison entre les deux jusqu’en 2025 (3 ans). Il l’a fait main dans la main avec Nasser Al-Khelaïfi, avec qui il n’a pas hésité à monter sur scène et à s’adresser à ses fans. L’une des nouvelles de l’année, compte tenu du fait qu’elle s’est déroulée dans les derniers instants de la saison, et lorsque pratiquement tout le monde a commencé à supposer que le jeune joueur français finirait par signer pour le Real Madrid.

Les réactions dans le monde du sport ne se sont pas fait attendre, et l’une d’entre elles a été celle d’Electronic Arts, qui a partagé une image capturée par le moteur FIFA 22 dans laquelle Mbappé apparaît exécutant sa célébration habituelle les bras croisés. « L’étoile la plus brillante de Paris reste dans la Ville Lumière », indique le tweet de la société américaine.

FIFA 22 : le Real Madrid mène la Liga TOTS

L’équipe de la saison de LaLiga Santander dans FIFA 22 a été révélée, et il y a jusqu’à 6 joueurs du Real Madrid, dont : Thibaut Courtois (PT, 95), David Alaba (DF, 94), Eder Militao (DF, 95), Luka Modric (CM, 97), Karim Benzema (SD, 98) et Vinicius Junior (EI, 96). Dans le lien suivant, vous pouvez voir l’équipe complète, sélectionnée parmi les 46 candidats qui ont été sélectionnés pour leur bon travail au cours de la saison en cours, qui se termine aujourd’hui avec des matches aussi importants pour le salut, comme Alavés – Cadix et Osasuna – Majorque , qui se battra pour éviter la relégation en LaLiga Smartbank.

FIFA 22 est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et propose également une version avec des modifications sur Nintendo Switch.

source | FIFA 22