Naraka : Bladepoint confirme son arrivée sur mobile et présente un nouveau héros

Naraka: Bladepoint est arrivé sur PC (Steam) l’année dernière et a recueilli des critiques très positives grâce à son engagement dans des batailles massives pouvant accueillir jusqu’à 60 joueurs, basées sur les arts martiaux et se déroulant dans les légendes et l’histoire de l’Extrême-Orient. Et NetEase Connect a officiellement confirmé l’arrivée du jeu sur les téléphones mobiles ; Naraka : Bladepoint Mobile sera bientôt disponible sur les appareils Android et iOS.

24 Entertainment, le studio responsable du titre, assure que l’expérience aura la même section graphique que la version PC, bien que cette fois le projet ait été conçu à partir de zéro pour s’adapter aux conditions techniques des téléphones mobiles et offrir une interface utilisateur selon à chaque appareil. Aucun détail sur la date de sortie n’a été partagé, mais il est déjà possible de s’inscrire sur le site officiel pour faire partie des premiers joueurs à l’essayer ; vous pouvez le faire via ce lien.

Takeda Nobutada, le nouveau héros de Naraka : Bladepoint

Le jeu a reçu un nouveau combattant et il est déjà disponible dans la version PC. Takeda Nobutada est connu comme le vaisseau démon. Il est le mentor de Kurumi et abrite à l’intérieur de lui le démon Furen, qu’il peut invoquer en plein combat pour faire des ravages sur ses ennemis avec diverses capacités comme la téléportation ou la possibilité d’adopter une posture d’alerte et de contre-attaquer les ennemis en leur volant leurs armes.

Naraka: Bladepoint se caractérise par la verticalité du combat et de l’exploration, car il nous permet de parcourir le champ de bataille de Morus à l’aide d’un crochet pour nous déplacer rapidement. Le jeu propose une liste de héros constamment mise à jour et de nombreuses options de personnalisation. Nous pouvons participer à la fois à des combats de mêlée 1VS1 et à des combats d’arène de groupe sur le dos de dragons volants.

Naraka : Bladepoint est disponible sur PC via Steam, où il propose plusieurs éditions différentes, et sortira prochainement sur mobile (Android et iOS).

