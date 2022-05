Playstation London Développe Un Multijoueur Fantastique Basé Sur La Magie

Un invité inattendu va rejoindre la liste des exclusivités PlayStation pour les mois à venir, et grâce à une offre d’emploi, nous avons pu découvrir ce qu’ils font au PlayStation London Studio. Selon ce poste vacant, le studio britannique développe un jeu fantastique, avec des composants multijoueurs, où la magie jouera un rôle important.

Ce poste vacant en question est pour Narrative Design Lead, selon sa description, les candidats doivent avoir « une passion pour le développement et la lecture de jeux basés sur la magie, où un excellent gameplay est soutenu par la construction d’un monde fantastique fascinant ». Une certaine expérience dans le domaine multijoueur est également requise, ainsi que l’évaluation d’avoir travaillé dans le développement d’une histoire dans les jeux en tant que service. On parle beaucoup de la même manière d’une campagne, de quêtes secondaires et de traditions qui se dérouleront pendant des années.

Vous voulez travailler sur un jeu multijoueur en ligne PlayStation 5 ? 👀 Venez travailler avec nous ! 🥳 Nous créons une toute nouvelle adresse IP et recherchons de nouveaux entrants pour continuer notre cheminement vers l’élaboration de plans pour ce projet AAA. 🔥 Rendez-vous sur notre page carrières : https://t.co/qD0R8bf8Bx pic.twitter.com/Xvr3jZTexj — PlayStation London Studio recrute ! (@LondonStudioHQ) 18 mai 2022

Les jeux de service du catalogue PlayStation

Cette nouvelle s’inscrit complètement dans l’idée de PlayStation dans son futur catalogue, où les jeux en tant que service avec des éléments multijoueurs auront une place particulière, une direction qu’ils ont déjà clairement indiquée qu’elle prenait lorsque l’acquisition de Bungie est devenue officielle . Après cela, le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a prévu que la société soutiendrait « les équipes de services de développement de jeux de PlayStation Studios », PlayStation London étant l’une d’entre elles.

Fondé en 2002 et anciennement connu sous le nom de London Studio, PlayStation London compte à son actif des dizaines de jeux développés pour plusieurs générations de consoles PlayStation, se démarquant à ses débuts avec des sagas telles que This is Football ou The Getaway. Plus tard, ils ont développé quelques tranches pour des franchises telles que Singstar ou pour le périphérique EyeToy, pour PlayStation 2. Dernièrement, ils ont excellé dans le développement de jeux pour PlayStation VR, ayant travaillé sur PlayStation VR Worlds et Blood & Truth.