Simon the Sorcerer Origins confirme le retour d’un jeu d’aventure classique

Simon the Sorcerer Origins est une réalité; Il s’agit d’une préquelle du premier épisode de la saga (1993) et arrivera bientôt sur PC et consoles —date à déterminer— avec des textes en Français. Smallthing Studios (1949 Endwar, Where the River Dies) est le studio chargé de capturer le retour de l’une des sagas d’aventures graphiques traditionnelles par excellence, qui nous a laissé jusqu’à 5 épisodes entre 1993, date de la première, et 2009, l’année où qui a fait ses débuts Simon the Sorcerer 5 pour PC. Voici tout ce que vous devez savoir sur le jeu avec des détails, des plates-formes, des langues, etc.

Voici à quoi ressemble Simon the Sorcerer Origins

Simon le Sorcier Origines | Ce que vous devriez savoir

Divers détails ont été partagés sur le site officiel de Smallthing Studios sur tout ce que nous pouvons attendre du jeu, qui sera une préquelle de la saga se déroulant peu avant les événements du titre original. Ci-dessous, nous détaillons tous les détails.

Il s’agit d’un prequel qui se déroule plusieurs semaines avant l’histoire du premier Simon le Sorcier de 1993.

Il n’est pas nécessaire d’avoir joué un rôle dans la franchise pour profiter de cette nouvelle aventure.

L’histoire se concentre sur une prophétie mystérieuse et ancienne qui n’a pas encore été révélée, dans laquelle les énigmes, les monstres, les personnages avec lesquels dialoguer et d’autres éléments habituels du genre ne manqueront pas.

La facette visuelle parie sur des designs à mi-chemin entre le passé et le futur, avec des dessins peints à la main et des animations.

Nous explorerons des lieux aussi divers que des forêts enchantées, des laboratoires, des donjons, des marécages, une académie de magie et la nouvelle version de la maison de Simon.

C’est une aventure graphique classique, avec une mécanique pointer-cliquer.

Le jeu accueille une multitude de clins d’œil et d’oeufs de Pâques.

Plateformes confirmées : PC, MAC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S et Xbox One.

Langues pour les textes : Français, anglais, italien, allemand, français et plus.

Aucune fenêtre de publication spécifiée.

source | Petits studios