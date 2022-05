Project-Tritri : c’est le nouveau RPG avec les développeurs Xenoblade et Pokémon

Project-Tritri est le nom de code du prochain projet Three Rings, un studio composé de plusieurs développeurs de l’industrie qui ont été impliqués dans des travaux tels que Pokémon, Octopath Traveler, Bravely Default 2, Chrono Cross et Xenoblade Chronicles, entre autres. Il s’agit d’un RPG d’action dont le lancement est prévu cette année sur PS5, PS4 et Nintendo Switch. Le 26 mai, les détails du projet seront révélés. En attendant, on vous dit tout ce qu’on sait à ce jour.

Projet-Tritri : ce qu’il faut savoir

Bien que le jeu sera officiellement présenté dans les prochains jours et que Project-Tritri n’est peut-être pas le nom définitif, grâce au médium Gematsu, nous avons pu apprendre plusieurs détails du projet. La première chose qui ressort est la participation de différentes personnalités de l’industrie qui ont travaillé sur des jeux et des sagas de renom.

Développeur : Three Rings, un studio composé de personnalités de l’industrie telles que Nobutero Yuuki (Chrono Cross, Trials of Mana), Raita Kazama (Xenoblade Chronicles, Puzzle & Dragons), Yuura Kubota (Bravely Default 2, Octopath Traveler), Hiroki Kikuta ( Secret of Mana), Atsuko Nishida, Tomohiro Kitazake et Megume Mizutani (Pokémon)

Définition : RPG appelé à traduire la renaissance des jeux de rôle des années 90 à l’ère moderne.

Histoire : L’intrigue se concentre sur la guerre entre les Dieux du Chaos et les Dieux de l’Ordre, nous contrôlons Cyan, un jeune homme dont le destin est d’entreprendre un long voyage et de devenir un Guerrier du Chaos, choisi par les dieux. Il y a deux autres personnages principaux.

Autres détails : Dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir 3 créatures de formes et de couleurs différentes, similaires au choix que nous faisons dans Pokémon lors du choix des starters de chaque génération. Il n’y a pas de détails sur leur utilité, mais il est référencé que seules certaines personnes ont le don de les créer et de les transformer en armes.

Plateformes confirmées : PS5, PS4 et Nintendo Switch.

Fenêtre de lancement : 2022

Project-Tritri (nom de code sujet à changement) devrait arriver sur PS5, PS4 et Nintendo Switch dans le courant de 2022. Le 26 mai, nous saurons des nouvelles du jeu.

source | Projet-Tritri ; via Gematsu