Voici à quoi ressemble l’incroyable remake de GTA San Andreas avec Unreal Engine 5 créé par un fan

Depuis la présentation de l’Unreal Engine 5, de nouvelles démonstrations techniques toujours plus puissantes de ce que la dernière version du populaire moteur graphique d’Epic Games est capable d’apparaître. De Spider-Man à Cyberpunk 2077, en passant par une démo sur un quai de gare ou la fameuse démo Matrix. Maintenant, un utilisateur s’est mis au travail pour recréer rien de plus et rien de moins que GTA San Andreas, l’un des épisodes les plus populaires et les plus appréciés de la saga Rockstar Games, sous Unreal Engine 5. Et le résultat ne pourrait pas être plus spectaculaire. Ne manquez pas la vidéo de démonstration qui accompagne l’article ; ça vaut vraiment le coup.

Grove Street comme vous ne l’avez jamais vue

Ainsi, la chaîne TeaserPlay a partagé une vidéo de démonstration de ce qu’elle a réussi à recréer avec Unreal Engine 5 avec la mythique Grove Street comme axe central de ladite démonstration. Ainsi, bien qu’il ne s’agisse pas d’un gameplay en tant que tel, le clip montre des scènes enregistrées de diverses icônes de San Andreas sous une technologie aussi réaliste ; Il offre même une version ultra-réaliste du protagoniste, CJ, grâce à un modèle HD partagé par l’artiste Hossein Diba.

Bien sûr, l’auteur de cette version Unreal 5 de San Andreas prévient qu’il ne s’agit pas d’une première étape pour recréer le jeu avec le dernier moteur graphique d’Epic Games, mais plutôt d’une réinterprétation visuelle de celui-ci en profitant des capacités de cette nouvelle technologie basée sur un titre aussi célèbre de Rockstar.

De plus, dans la description de la vidéo sur YouTube, il se permet le luxe d’ajouter que « c’est ainsi qu’aurait dû être la Definitive Edition », en référence au piètre portage remasterisé de San Andreas que Rockstar proposait il y a des mois.

source | Jeu DSO