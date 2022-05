Assassin’s Creed Origins et For Honor annoncent leur date d’arrivée sur Xbox Game Pass

L’application Xbox Game Pass a levé le mystère et a fixé une date pour l’arrivée d’Assassin’s Creed Origins et de For Honor au service d’abonnement de Microsoft. Le beat’em up des chevaliers, vikings et samouraïs sera le premier à arriver et sera ajouté au catalogue le 1er juin 2022, tandis que le jeu des assassins se jouera un peu plus longtemps et débarquera une semaine plus tard, le 6 juin. , 2022.

Assassin’s Creed Origins viendrait de pair avec une nouvelle mise à jour qui permettrait au jeu de passer à 60 images par seconde et For Honor ferait de même avec sa dernière extension, Marching Fire. Les deux seront disponibles dans le catalogue Game Pass pour console, PC et via le cloud (xCloud). On s’attend à ce qu’après cet accord, la relation entre Ubisoft et Xbox aille plus loin dans le futur, du moins selon les propos de Megan Spurr, l’une des responsables de la division Game Pass, qui a affirmé se sentir « excitée » à l’idée de travailler avec la société française et prévoyait que nous devrions nous attendre à « plus de jeux Ubisoft sur Game Pass à l’avenir ».

Assassin’s Creed Origins et For Honor seront les premières accessions Xbox Game Pass en juin après un mois de mai mouvementé au cours duquel des jeux comme NBA 2K22, Trek to Yomi ou Eiyuden Chronicle : Rising ont rejoint le service. En fait, nous attendons toujours les noms de famille du mois, avec des inclusions du « »day one » » comme Sniper Elite 5 et Pac-Man Museum+, des versions récentes comme Jurassic World Evolution 2 et des classiques toujours dignes de retour comme Her Story. ou Skate 4. Voici la liste complète :

Jeux à venir sur Xbox Game Pass dans la seconde moitié de mai 2022

Son histoire — maintenant disponible sur PC

Jurassic World Evolution 2 — maintenant disponible sur console, PC et cloud

Little Witch in the Woods — maintenant disponible sur console et PC

Skate — désormais disponible dans le cloud

Umurangi Generation Special Edition — Maintenant disponible sur console, PC et cloud

Farming Simulator 22 — 19 mai sur console, PC et cloud

Vampire Survivors — 19 mai sur PC

Floppy Knights — 24 mai sur console, PC et cloud

Hardspace: Shipbreaker — 24 mai sur PC

Sniper Elite 5 — 26 mai sur console et PC

Cricket 22 — 27 mai sur PC

Pac-Man Museum+ — 27 mai sur console, PC et cloud

Jeux quittant le Xbox Game Pass le 31 mai 2022

EA Sports NHL 20 (Console)

Farming Simulator 19 (Cloud, Console et PC)

Knockout City (console et PC)

Resident Evil 7 (Cloud, Console et PC)

Spellforce 3: Soul Harvest (PC)

Superhot Mind Control Delete (Cloud, Console et PC)

et Votre Grâce (Cloud, Console et PC)