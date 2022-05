Death Stranding 2 est déjà en préparation, Norman Reedus confirme la suite

Norman Reedus a écrasé la surprise de Hideo Kojima. L’acteur qui incarne Daryl dans The Walking Dead a empêché le célèbre cinéaste (ou était-il développeur ?) de préparer un compte à rebours de plusieurs semaines et une bande-annonce de neuf minutes qui s’affiche à la suite et propose de quoi alimenter quatre thèses de doctorat. Reedus est allé de l’avant et lors d’une interview, il a laissé entendre qu’il y aura Death Stranding 2, ou du moins une suite au jeu original dont vous savez comment il s’appelle.

« Donc, vous avez un livre en cours, la dernière saison de The Walking Dead, son spin-off et vous enregistrez également quelque chose pour Death Stranding, le jeu vidéo, n’est-ce pas ? » lui ont-ils demandé depuis le magazine. « Nous venons de commencer le deuxième. » Comme ça, tout d’un coup, comme un pansement. « Il m’a fallu deux ou trois ans pour faire toutes les sessions de capture de mouvement pour le premier jeu. Cela a demandé beaucoup de travail. Puis il est sorti et il a remporté de nombreux prix et c’était un gros problème, alors nous avons juste commencé la deuxième partie de cela. » « .

Sans donner plus de détails, Reedus a ainsi dévoilé le prochain projet de Kojima Productions et pourrait également être l’une des grandes exclusivités PS5 pour le futur. Kojima et Sony avaient tellement rigolé ces derniers mois que le développeur a dû sortir et démentir les centaines de rumeurs qui parlaient d’un éventuel rachat de son studio par la société japonaise. La suite de Death Stranding sera-t-elle à l’origine de tant de carantoñas ? Pour en revenir à l’acteur, c’est ainsi qu’il a raconté dans cette même interview comment il s’est impliqué dans le premier match.

« Guillermo del Toro, quien me dio mi primer papel en una película, me llamó y me dijo, « Oye, aquí hay un tío llamado Hideo Kojima que va a llamarte, tú dile a todo que sí ». Yo me quedé, « ¿ Qué quieres decir con que eso de que le diga que sí? », y él continuó, « Deja de hacerte el gilipollas, sólo dile que sí ». Entonces me llevaron a San Diego, apareció Hideo con un montón de gente y me mostró en lo que estaba trabajando, un juego llamado Silent Hill. Me dejó impresionado todo lo que me enseñó y le dije, « Hagámoslo ». No es Ms. Pacman. Es tan realista, tan futurista, tan complicado y bello al mismo tiempo que me voló la tête ».

Death Stranding, un jeu culte controversé

Sorti en 2019 et avec un 8 dans l’analyse Netcost, Death Stranding a reçu son Director’s Cut pour PC et PS5 l’année dernière. Une édition augmentée sur laquelle, déjà froid et réfléchissant au phénomène qu’il avait supposé, nous avons écrit ce qui suit : « c’est la version définitive de l’un des mondes ouverts les meilleurs et les plus controversés de ces dernières années. Qui n’a pas essayé au moins d’en profiter ce travail et que vous voulez oser voir si vous faites partie des privilégiés qui s’y connecteront, vous devriez essayer cette version. Si vous préférez une bonne balade à une soirée en discothèque, si vous faites partie de ceux dont le voyage idéal est au bord de la mer pour regarder passer les vagues, ou si vous pensez que le voyage est plus important que la destination, faites un trou dans votre emploi du temps pour Sam Porter Bridges ».

source | LionModifier