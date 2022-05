eFootball 2022 sera hors ligne pendant 4 jours pour préparer la saison 2

La saison 2 d’eFootball 2022 débutera le 16 juin, comme l’a annoncé Konami dans un communiqué officiel. La société japonaise a également révélé que l’introduction de ce nouveau contenu impliquera une maintenance qui durera quatre jours. Pendant cette période, les utilisateurs ne pourront pas profiter des modes en ligne, car les serveurs seront fermés.

« La période de maintenance aura lieu entre le 30 mai et le 2 juin », a publié Konami. « Pendant la phase de maintenance, les matchs tests avec certaines ligues et certains clubs continueront d’être jouables, avec deux options ajoutées aux matchs tests : niveau de difficulté débutant et temps de match de 10 minutes. »

Les Japonais ont souligné que lorsque la maintenance se terminera et que la saison 2 commencera, elle sera accompagnée de plusieurs événements en jeu. Ils n’ont pas dévoilé, oui, en quoi ils consisteront, même s’ils demandent aux utilisateurs d’être attentifs aux réseaux sociaux et au site officiel du jeu vidéo. « Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par la longue période de maintenance et vous remercions de votre patience. »

Que sait-on de la saison 2 ?

La version 1.1.0 du jeu introduira des améliorations dans la prise de décision sur les victoires et les défaites dans les matchs en ligne. Ils renforceront également les serveurs et prépareront les initiatives futures, telles que le partage de données entre la console et le mobile.

Bien qu’eFootbal 2022 soit sorti en free-to-play avec des problèmes sans fin, Konami a finalement publié la version 1.0, qui rapproche l’expérience de jeu de ce que tous les fans de ce simulateur de football attendaient. Cependant, il y a encore beaucoup de place à l’amélioration. Il est disponible gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, tandis qu’à partir du 2 juin, il sera également téléchargeable gratuitement sur les appareils mobiles iOS et Android.

