Le protocole Callisto montre ses premières images et promet qu’il sortira en 2022

The Callisto Protocol, le prochain jeu du créateur de Dead Space, est la couverture du nouveau numéro du magazine GameInformer, dans les pages duquel les premières images du jeu sont dévoilées depuis qu’il a été présenté avec une bande-annonce aux Game Awards 2020. Un un long développement qui ne devrait pas être loin d’être conclu, puisque Krafton, l’entreprise à l’origine du jeu (et à l’origine de succès tels que PUBG : Battlegrounds), rapporte dans son dernier rapport financier que le titre arrivera au cours du second semestre 2022.

Le Protocole Callisto : date du premier gameplay

L’image, qui pourrait très bien appartenir à Dead Space 4 étant donné le costume du protagoniste et le nécromorphe derrière lui, est accompagnée d’une brève feuille de route pour le jeu. Le 24 mai, GameInformer publiera de nouveaux détails à ce sujet et ce sera en juin que nous aurons sa première bande-annonce de gameplay lors du Summer Game Fest 2022. L’événement de Geoff Keighley aura un gala d’ouverture le 9 juin à 20h00 (Français local) et Le Protocole Callisto en sera l’un des protagonistes.

« Glen Schofield a passé des décennies à travailler avec certains des plus grands éditeurs de blockbusters. Mais après avoir quitté Activision, Sledgehammer Games et quitté des franchises comme Call of Duty et Dead Space, Schofield voulait faire quelque chose de nouveau et le résultat est Striking Distance. » Studios, un nouveau studio de développement plein de vétérans avec qui il a travaillé tout au long de sa carrière », avance le magazine au sujet du reportage dans les prochains jours.

« Ce premier jeu de Striking Distance Studios sera inévitablement comparé à Dead Space, mais ne vous y trompez pas, c’est une toute autre bête. Nous avons vu des images inédites de notre aventure autour de la deuxième plus grande lune de Jupiter et de la prison spatiale présumée. « c’est dedans. Des terreurs qui vont plus loin et qui allient tension et gameplay de façon magistrale ».

source | Informateur de jeu