Jeux gratuits et vente ce week-end (20-22 mai) : Borderlands 3…

Aux portes de l’été arrive un nouveau week-end plein d’opportunités dans le jeu vidéo. Entre le 20 et le 22 mai, vous trouverez un assortiment de jeux gratuits et d’offres dédiées aux principales plateformes du moment. Découvrez ce qui vous attend ces jours-ci.

Call of Duty : Vanguard sur PlayStation, Xbox et PC

Activision célèbre une nouvelle période multijoueur gratuite autour de Call of Duty : Vanguard. Jusqu’au 24 mai prochain, vous pouvez jouer sans restrictions de contenu dans le champ PVP sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Tous les progrès que vous faites seront enregistrés dans votre profil au cas où vous voudriez sauter le pas bientôt.

Borderlands 3 sur PC

La promotion hebdomadaire des jeux gratuits sur Epic Games Store nous laisse avec un grand nom sur la table : Borderlands 3. Vous pouvez échanger le jeu de tir Gearbox et le conserver pour toujours jusqu’au 26 mai prochain à 17h00 (CEST). Une fois la date limite passée, un nouveau jeu gratuit apparaîtra.

Stellaris sur PC

Paradox offre aux amateurs de stratégie la possibilité de gérer des civilisations dans l’espace. Stellaris est l’un de leurs jeux phares ces dernières années, et maintenant vous pouvez l’essayer ce week-end. Jusqu’au lundi 23 mai à 18h00 (CEST), vous pourrez jouer leur offre complète.

