La Ligue des gentlemen extraordinaires d’Alan Moore reviendra sous la forme d’un redémarrage

La Ligue des gentlemen extraordinaires aura une seconde chance au cinéma après l’échec du film de 2003 avec Sean Connery, un film que les fans n’ont pas aimé à cause de ses différences avec l’œuvre originale et qui est tombé sous les 200 millions de dollars de collection en sa journée. Maintenant, 20th Century Studios et Hulu préparent déjà une nouvelle adaptation basée sur la célèbre bande dessinée de super-héros -et anti-héros- victorienne d’Alan Moore et Kevin O’Neill.

Redémarrage de League of Extraordinary Gentlemen

Pour l’instant, la production a déjà un scénario entre les mains de Justin Haythe (The Wellness Cure. Red Sparrow) et la production est en charge de Susan Montford, 3 Arts Entertainment et Don Murphy, qui a également participé en tant que producteur au film. original. Pour le moment, il n’y a pas de réalisateur ou de casting confirmé.

Rappelons que le film original a été réalisé par Stephen Norrington (Blade, The Last Minute) et avait un casting dirigé par Sean Connery comme Allan Quatermain avec d’autres noms tels que Naseeruddin Shah comme Capitaine Nemo, Peta Wilson comme Mina Harker, Tony Curran comme Rodney Skinner, Stuart Townsend dans Dorian Gray, Shane West dans Tom Sawyer et Jason Flemyng dans le rôle du Dr Henry Jekyll/Edward Hyde.

« L’aventurier Allan Quatermain commande la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, une association de sept super-héros légendaires, composée du mystérieux Capitaine Nemo, de la vampire Mina Harker, de l’invisible Rodney Skinner, de l’intrépide jeune agent secret américain Tom Sawyer, de l’inaltérable Dorian Gray et l’inquiétant duo Jeckyll/Hyde. Issus d’univers très différents, les membres de la Ligue sont des individualistes têtus, marginalisés au passé sombre et convulsif, dont les capacités hors du commun constituent à la fois un don et une malédiction.

« Réunis dans des circonstances exceptionnelles, ils devront apprendre rapidement à tisser des liens de confiance et à travailler en équipe. Après avoir embarqué sur le Nautilus, ils arrivent à Venise, où leur adversaire, le diabolique Phantom, s’apprête à saboter une conférence entre les plus importants chefs d’État », nous raconte le synopsis du film de 2003, un film qui a précipité Sean Connery qu’il a abandonné l’interprétation en raison de sa mauvaise expérience.

