Nouveaux chapitres de manga et premières d’anime pour ce week-end (20-22 mai)

Le week-end est arrivé et comme beaucoup d’entre vous le savent, il est synonyme de nouveaux chapitres et épisodes de nos mangas et anime préférés. Voici un petit tour d’horizon de toutes les avant-premières qui nous attendent le samedi 21 mai 2022 et le dimanche 22 mai sur les sites Crunchyroll et Manga Plus correspondants.

Dragon Quest : L’aventure de Dai

anime épisode 78

Anime disponible sur Crunchyroll

À 04h00 le samedi 21 mai 2022 (heure locale espagnole)

Synopsis de l’anime : « Dai vit sur une île pleine de monstres qui vivent leur vie en paix après la mort du Seigneur des Ténèbres et après avoir secoué son joug. Dai rêve d’être le Héros, mais son grand-père, le monstre Blas, veut pour le former en tant que magicien. C’est alors que le héros arrive sur l’île… du moins c’est ce que pense Dai.

Espion x Famille

Synopsis de l’anime: « Chacun a une partie de lui-même qu’il ne peut pas montrer aux autres. À une époque où les nations du monde entier se retrouvent enfermées dans une guerre de l’information féroce à huis clos, Ostania et Westalis Dans la guerre froide depuis des décennies, le Westalis Intelligence Division (WISE) envoie son meilleur espion, « Twilight », en mission top secrète pour surveiller les mouvements de Donovan Desmond, qui dirige le Parti national d’Ostanian pour l’unité, responsable des efforts de paix à la bombe entre les deux pays.

Royaume

Épisode 7 de l’anime saison 4

Anime disponible sur Crunchyroll

À 20h00 le samedi 21 mai 2022 (heure locale espagnole)

Synopsis de l’anime : « Bien qu’initialement mal partis, Zheng et Xin ont grandi pour devenir des camarades. Zheng se bat pour unifier les États belligérants de Qin, tandis que Xin se lève pour devenir un grand général. Ses ambitions changeront l’histoire pour toujours. »

My Hero Academia / Boku no Hero Academia

Synopsis du manga : « Les cadeaux, ce sont des pouvoirs que possèdent de nombreux êtres humains. Mais ce ne sont pas toujours des potentialités à utiliser pour le bien. Pourtant, là où il y a des méchants inévitables, il y a toujours nous, les héros ! Hmmm ! Qui suis-je ? ? Haa, Haa, Haa, Haa, Haa ! Cette aventure commence maintenant ! Suivez vos rêves ! »

jujutsu kaisen

Synopsis du manga : « Yuuji Itadori, un lycéen, qui possède une capacité physique rare, passe ses journées à rendre visite à son grand-père qui est hospitalisé. Mais un jour, des esprits maudits qui dorment dans son école se libèrent et des créatures fantômes apparaissent. Malgré ça, Yuuji entre dans le complexe scolaire pour sauver ses camarades de classe… ! »

Jeu fantôme Digimon

anime épisode 27

Anime disponible sur Crunchyroll

À 04h30 le dimanche 22 mai 2022 (heure locale espagnole)

Synopsis de l’anime : « Les rumeurs d’un mystérieux phénomène connu sous le nom de « fantômes holographiques » se répandent sur les réseaux sociaux. Hiro Amanokawa, une lycéenne de première année, active un appareil mystérieux laissé par son père et rencontre un Digimon nommé Gammamon. »

Boruto : Naruto Prochaines Générations

Synopsis de l’anime : « A Konoha on est entré dans une ère de paix et de modernité. Les immeubles de grande hauteur se détachent dans les rues, les écrans géants diffusent des images en tous genres et les moyens de transport relient les différents quartiers. Bien qu’il s’agisse encore d’un ninja du village, le nombre de civils a augmenté et la vie des ninjas a changé. Boruto Uzumaki est le fils du septième Hokage, Naruto Uzumaki, et a rejoint l’Académie Ninja pour apprendre. D’autres étudiants le méprisent immédiatement et le considèrent comme un être juste là pour être « fils du Hokage », mais bientôt Boruto dissipera tous ces doutes à son sujet ».

une pièce

Synopsis de l’anime : « D. Luffy refuse de laisser quiconque se mettre en travers de sa quête pour devenir le roi de tous les pirates. Avec un chemin tracé à travers les eaux traîtresses de Grand Line et au-delà, c’est un capitaine qui n’abandonnera jamais jusqu’à ce qu’il obtienne le plus grand trésor sur Terre : le légendaire One Piece. »