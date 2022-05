Spy × Family : Episode 7 Saison 1 : Date de sortie, heure et où le regarder en ligne

C’est l’une des surprises de l’année. Maintenant adorable, extrêmement câlin, et le second plus tard brut et émotionnellement dévastateur. De me donner un baiser pour me donner une arme il peut y avoir un soupir. L’intersection des styles de Spy x Family et la grâce de ses frottements nous ont tous séduits par la famille Forger et ses aventures. Anya et le reste de ces espions fous sont imprévisibles, mais au moins ils respectent le calendrier et nous font savoir quand et où regarder leur prochain épisode, Spy x Family 07.

L’adaptation du manga de Tatsuya Endo est diffusée tous les samedis après-midi sur Crunchyroll, où elle suit également le rythme de sa première au Japon et est gratuite pour tous. Cet épisode 7 suppose de dépasser l’équateur de la première édition… de la première saison. Parce que Spy x Family aura 25 épisodes qui seront publiés en deux lots, le premier de 12 chapitres. Il nous reste donc un peu plus d’un mois de diffusion ininterrompue avant d’être orphelins. Mais concentrons-nous sur Spy x Family 07 :

Spy x Family, où regarder des anime gratuitement ?

Depuis sa diffusion il y a un mois et demi, Spy x Family diffuse un nouvel épisode sur Crunchyroll tous les samedis après-midi… et gratuitement !

Crunchyroll est une plateforme de streaming comme Netflix, mais spécialisée dans l’anime. La majeure partie de son catalogue peut être consultée gratuitement, mais avec des publicités et en basse qualité (uniquement à 480p). Si nous voulons profiter de Spy x Family, entre autres, en HD et sans publicité, nous devrons passer au plan premium (ou premium+, avec quelques avantages supplémentaires). Ceux-ci valent respectivement 4,99 et 8,99 euros par mois. Et vous pouvez toujours profiter de l’essai premium gratuit de 14 jours offert par Crunchyroll pour savoir quel abonnement vous convient le mieux.

Spy x Family épisode 7 : date et heure de la première

L’heure de diffusion de Spy x Family est toujours la même : le samedi à 17h30 (heure locale espagnole). C’est le plan parfait pour se vider la tête et être à nouveau actif après les repas copieux du week-end et leurs siestes correspondantes par la suite. Mais au cas où vous nous lisez de l’autre côté du globe, voici le programme de la première mondiale.

Espagne (heure française) : à 17h30

Espagne (îles Canaries) : à 16h30

Argentine : à 12h30

Bolivie : à 13h30

Brésil : à 14h30

Chili : à 11h30

Colombie : à 10h30

Costa Rica : à 09h30

Cuba : à 11h30

Equateur : à 10h30

El Salvador : à 09h30

États-Unis (Washington DC) : à 11h30

États-Unis (PT) : à 08h30

Guatemala : à 09h30

Honduras : à 09h30

Mexique : à 10h30

Nicaragua : à 09h30

Panama : à 10h30

Paraguay : à 11h30

Pérou : à 10h30

Porto Rico : à 11h30

République Dominicaine : à 11h30

Uruguay : à 12h30

Venezuela : à 11h30

