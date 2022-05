Listes de films: tous les films en première cette semaine (20-22 mai)

Le week-end a un bon assortiment de films qui nous divertiront dans les salles de cinéma. Les films présentés incluent Assassin’s Game, The Mob Tailor et JFK: Case Revisited. Ce sont les premiers films ce week-end (du 20 au 22 mai) dans les cinémas de toute l’Espagne.

Liste des premières :

L’arme de la tromperie

Le tailleur mafieux

cinq loups

Jeu d’assassins

miroir Miroir

JFK : cas examiné

Clara seule

Je ne t’aime pas

Dolorès, magnifique !

L’arme de la tromperie



Durée : 128 minutes.

Réalisation : John Madden.

Synopsis : Année 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. Les forces alliées sont déterminées à lancer un assaut définitif sur l’Europe. Mais ils font face à un défi de taille : protéger leurs troupes de la puissance de feu allemande lors de l’invasion, et ainsi éviter un éventuel massacre. Deux brillants officiers du renseignement, Ewen Montagu (Firth) et Charles Cholmondeley, sont chargés de mettre en place la stratégie de désinformation la plus inspirée et improbable de la guerre… Une histoire inspirée de faits réels basée sur un best-seller de Ben Macintyre.

Le tailleur mafieux



Durée : 106 minutes.

Réalisation : Graham Moore.

Synopsis : L’histoire se déroule dans les années 1950. Chicago, 1956. Leonard (Rylance) est un tailleur anglais qui subit une tragédie et finit par confectionner des costumes pour la mafia. Les gangsters profitent de sa personnalité amicale et lui et son assistante Mable (Zoey Deutch) se retrouvent impliqués dans des affaires criminelles.

cinq loups



Durée : 104 minutes.

Adresse : Alauda Ruiz de Azúa.

Synopsis : Amaia (Laia Costa) vient de devenir mère et se rend compte qu’elle ne sait pas très bien comment être. Lorsque son compagnon s’absente quelques semaines pour le travail, elle décide de retourner chez ses parents, dans une belle ville côtière du Pays basque, et ainsi partager la responsabilité de s’occuper de son bébé. Ce qu’Amaia ne sait pas, c’est que, bien qu’elle soit maintenant mère, elle ne cessera pas d’être une fille.

Jeu d’assassins



Durée : 108 minutes.

Réalisation : Joe Carnahan.

Synopsis : Dans Game of Assassins, l’escroc Teddy Murretto (Frank Grillo) élabore un plan pour éviter de se retrouver avec les os sous terre. Il est poursuivi par Bob Viddick (Gerard Butler), un tueur à gages sanguinaire qui n’hésite pas à s’en prendre à l’agent recrue Valerie Young (Alexis Lourder). Il le fait consciencieusement, puisque son intention est d’être arrêté par la police et de se retrouver dans une cellule bien protégée. Malheureusement pour lui, une prison n’est pas un mur suffisant pour contenir la colère de Viddick, qui se retrouve également détenu dans une cellule voisine. Rien ne sera aussi simple qu’il n’y paraît. Le plan de Viddick est interrompu par un assassin rival, joué par Toby Huss. En un clin d’œil, le chaos s’empare du poste de police, obligeant le tueur à concevoir de nouvelles stratégies pour terminer le travail pour lequel il a été embauché.

miroir Miroir



Durée : 80 minutes.

Réalisation : Marc Créhuet.

Synopsis : Quatre employés de bureau se préparent pour la célébration du 50e anniversaire de l’entreprise tout en essayant de résoudre certains problèmes. Álvaro (Santi Millán), Cristina (Malena Alterio), Paula (Natalia de Molina) et Alberto (Carlos Areces) sont quatre personnes en crise qui travaillent pour la même entreprise de skins. Ils se battent pour ce qu’ils veulent tout en faisant face à leur propre reflet dans le miroir. L’ambition, la peur, l’amour et la trahison se mêlent dans une histoire sur l’identité. Parfois, votre pire ennemi, c’est vous-même.

JFK : cas examiné



Durée : 115 minutes.

Réalisation : Oliver Stone.

Synopsis : Documentaire sur l’affaire de l’assassin du président Kennedy. Le film présente des dossiers déclassifiés qui tentent d’éclaircir les faits liés au massacre du président nord-américain.

Clara seule



Durée : 106 minutes.

Direction : Nathalie Álvarez Mesén.

Synopsis : L’histoire se déroule dans une ville du Costa Rica, où Clara, une femme timide de 40 ans, découvre sa sexualité et se libère des chaînes sociales et religieuses qui l’ont emprisonnée tout au long de sa vie.

Je ne t’aime pas

Durée : 109 minutes.

Réalisation : Lena Lanskih.

Synopsis : Vika, 14 ans, vit dans une petite ville de province de la région russe de l’Oural. Il cueille des baies qui poussent dans les zones humides et aide sa mère à les vendre sur un marché de rue. Il aime les cours de chorégraphie à l’école. Et elle a un bébé dont personne ne devrait jamais savoir.

Dolorès, magnifique !

Durée : 109 minutes.

Adresse : Jésus Pascual.

Synopsis : Les images et les traditions religieuses imprègnent la vie de tous les habitants de Séville. Historiquement, les poules mouillées de la ville les ont aussi assimilées depuis leur enfance et à travers elles ont construit des espaces de rencontre et leurs propres codes. Aujourd’hui, de nouvelles identités dissidentes continuent de répondre à ces traditions : participer ou se retirer, continuer ce qui existe ou le transformer. Ce film aborde ces traditions sous un angle toujours injustement relégué à la marge.

source | FilmAffinité