Skyrim Anniversary Edition semble enregistré à Taiwan pour Switch

The Elder Scrolls V : Skyrim pour réfrigérateurs, micro-ondes et cafetières n’est pas encore une réalité (de temps en temps), mais le titre tant attendu de Bethesda a vu le jour sur trois générations différentes de consoles et également sur Nintendo Switch. À l’occasion de son dixième anniversaire, l’équipe dirigée par Todd Howard a sorti une nouvelle version, qui n’a cependant pas vu le jour dans l’hybride Kyoto. Skyrim Anniversary Edition est maintenant apparu enregistré sur le site Web de l’agence qui classe les jeux par âge à Taiwan.

De Bethesda, ils n’ont pas officiellement annoncé ces plans. En fait, les informations ne sont plus répertoriées sur le site Web Taiwan Entertainment Software Rating Information, suggérant que le contenu a été supprimé : « Désolé, l’adresse demandée n’existe pas ou a été supprimée. Veuillez naviguer vers une autre page. Cependant, un journaliste de Switch Brazil a réussi à prendre une capture d’écran, que vous pouvez voir ci-dessous.

Image partagée par Switch Brésil.

The Elder Scrolls VI dure longtemps et Starfield est retardé

La priorité de Bethesda Game Studios est Starfield. Cela signifie que même si The Elder Scrolls VI est en développement, la plupart des ressources ont été investies dans la nouvelle IP jusqu’à la sortie de ce jeu. Le titre spatial des développeurs de Skyrim devait sortir le 11 novembre 2022. Pourtant, comme de nombreux titres à gros budget, il ne sortira pas à la date indiquée. Le studio avait besoin de plus de temps pour réaliser ses ambitions et a demandé une prolongation. Ainsi, il ne sortira qu’au printemps 2023, comme Redfall d’Arkane Austin.

Chez Netcost, nous avons publié un article sur les retards des jeux vidéo jusqu’en 2023, que vous pouvez lire sur ce lien. The Elder Scrolls VI, pour sa part, est encore en phase de pré-production.

source | Changer Brésil