Harry Potter | WB a des plans pour la saga sur HBO MAX

Warner Media a fusionné avec Discovery et Warner Bros. Discovery est né, un nouveau géant qui a David Zaslav comme nouveau PDG. Bien que les critiques et le box-office des Animaux fantastiques : les secrets de Dumbledore aient été décevants, le Wall Street Journal anticipe les plans du nouveau PDG et assure qu’il renforcera son engagement envers Harry Potter et son monde magique. Selon le journal, il compte travailler sur du contenu pour HBO Max, la plateforme Warner.

Le Wall Street Journal anticipe également que Zaslav a prévu une rencontre avec JK Rowling, l’auteur des romans Harry Potter et l’auteur du spin-off Les Animaux Fantastiques. Si tout se passe comme prévu, la réunion aura lieu dans les prochaines semaines. Les plans spécifiques n’ont pas transpiré, on ne sait donc pas si HBO Max profitera enfin d’une série basée sur l’univers du jeune magicien.

Y aura-t-il Les Animaux Fantastiques 4 ?

L’avenir de la saga des Animaux Fantastiques reste incertain. Il a été conçu comme une pentalogie, mais après la sortie du troisième film, qui n’a engrangé que 379 millions de dollars dans le monde (chiffres nettement inférieurs aux deux précédents, 811 millions pour le premier et 648 millions pour le second), il reste encore C’est dans les airs pour que Warner Bros. approuve le prochain. Juste au moment où Les Secrets de Dumbledore (critique freeGameTips) est sorti en salles, les responsables ont confirmé qu’ils n’avaient pas encore écrit le scénario du suivant.

La marque reviendra dans le jeu vidéo en 2022 avec Hogwarts Legacy, une préquelle se déroulant à la fin du XIXe siècle qui nous permettra d’explorer librement l’école et d’autres lieux. Warner Bros. Games vient de sortir une nouvelle vidéo… mais ce n’est pas ce à quoi vous vous attendiez. Il s’agit d’un clip ASMR qui vous aidera à vous détendre avec le bruit de la pluie tombant sur le trottoir du monde magique.

Harry Potter fait partie des sagas que nous recommandons de regarder avant La Maison du Dragon, le préquel de Game of Thrones.

source | WSJ (via IGN)