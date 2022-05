Star Wars KOTOR Remake dure longtemps : "Il faudra beaucoup d’efforts"

Embracer Group est la société propriétaire d’Aspyr, le studio derrière Star Wars KOTOR Remake. Le jeu, annoncé pour PS5 et PC, bénéficiera de l’aide de Saber Interactive, une autre société du groupe. Matthew Karch, membre du conseil d’administration de la firme, a indiqué lors de la présentation des résultats financiers que l’étude devra fournir beaucoup d’efforts pour que le projet se concrétise.

« Aspyr est en plus de faire de ce jeu le meilleur possible », a déclaré Karch. Lorsque nous avons acquis Aspyr, nous savions dès le départ qu’ils auraient besoin de notre aide. Le responsable ajoute ensuite que Saber a « une expérience formidable » dans la fabrication de ce type de produit. « Nous l’avons fait avec plusieurs jeux Halo, nous avons donc passé beaucoup de temps à travailler avec eux » pour développer les titres The Master Chief Collection.

« Nous avons pleinement confiance dans le fait que le jeu va être fantastique, mais c’est un produit énorme et les titres énormes demandent beaucoup d’efforts et de temps pour être corrects, surtout quand nous parlons d’un jeu vidéo très ancien, donc fondamentalement ils doivent faire le remake à partir de zéro.

Jennifer Hale jouera à nouveau Bastila

Star Wars : Knights of the Old Republic a été initialement développé par BioWare, contrairement à sa suite, qui a été développée par Obsidian Entertainment. La version remaniée n’a pas encore de date de sortie ni de fenêtre, bien que certains détails supplémentaires aient été fournis. Par exemple, l’actrice qui a donné vie à Bastila Sham Jennifer Hale, exprimera à nouveau le personnage.

« Nous apprécions tous beaucoup Jennifer. Elle a un talent incroyable et a immédiatement endossé le rôle de Bastila lorsqu’elle nous a aidés dans la bande-annonce. Je pense que vous allez aussi entendre d’autres voix familières, mais c’est tout ce que nous allons dire maintenant. »

Aspyr est un studio qui a développé plusieurs ports de jeux Star Wars classiques pour des systèmes plus modernes, mais KOTOR Remake est leur plus gros projet à ce jour.

