Assassin’s Creed Origins vise bientôt 60 FPS dans la « next gen »

Assassin's Creed Origins - Edition Gold

Profitez de l’expérience de jeu ultime avec la DIGITAL GOLD EDITION qui contient : Le jeu Assassin’s Creed Origins et son Artwork exclusif. Le légendaire « Bouclier des Serpents » : Ces 2 serpents protègeront l’âme de leur maître. Trois compétences supplémentaires pour améliorer votre personnage dès le départ. PROFITEZ DE MÉCANIQUES RPG PLUS PROFONDES: Engagez-vous dans de multiples quêtes pour monter en niveau et débloquer de nouvelles compétences. Chaque quête est une nouvelle histoire à découvrir. Fabriquez vos armes pour jouer avec votre propre style et maitrisez un tout nouveau système de combat.