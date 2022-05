GTA Online : des bonus dans les courses terrestres, des cadeaux et plus d’actualités du 20 au 26 mai

Une semaine de plus, Rockstar Games présente l’actualité hebdomadaire de GTA Online, le mode multijoueur populaire de GTA V, cette fois, avec des récompenses quadruples dans les courses terrestres et de véhicules spéciaux, des bonus doubles dans les courses impromptues, des récompenses doubles dans les courses de voitures Competitive & Premium et De gros bonus à collectionner, avec jusqu’à 200 000 $ GTA de bonus ; et si vous trouvez une réserve cachée ou un coffre au trésor trois jours différents, vous recevrez 100 000 GTA$.

Toute l’actualité de GTA Online

D’autre part, le véhicule primé du LS Car Meet est l’Invetero Coquette Classic, tandis que les voitures d’essai du Car Meet sont l’Imponte Dukes Junk, la Bravado Gauntlet Classic et la Lampadati Casco. Et si vous voulez prendre un Dewbauchee JB 700W au visage, essayez la roue de la fortune au Diamond Casino & Resort.

Les remises de cette semaine sont :

Ateliers : 30% de réduction

Bienfaiteur BR8 – 30 % de réduction

Grotti Italie GTO : 30 % de réduction

Progen Emerus : 30 % de réduction

Imponte Junk Dukes – 30 % de réduction

Bravado Gauntlet Classic – 30 % de réduction

Coil Rocket Voltic – 30 % de réduction

Casque Lampadati : 40% de réduction

Grotti Italie RSX : 40 % de réduction

Prince Deveste Huit – 40 % de réduction

BF Rampe Buggy – 40 % de réduction

Jobuilt Phantom Wedge – 40% de réduction

Nagasaki Blazer Aqua – 40 % de réduction

Imposer Nightshade – 50 % de réduction

Frais d’accès aux courses premium : 50 % de réduction

Avantages de Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevront 100 000 GTA$ juste pour avoir joué à tout moment cette semaine.

source | Jeux de rock star