Pokémon GO reçoit des objets gratuits avec Prime Gaming

Niantic et Twitch s’associent pour offrir des articles gratuits via Prime Gaming. Tous les abonnés Amazon Prime ayant un compte sur la plateforme pourront échanger ces récompenses contre Pokémon GO. La promotion commence ce 19 mai et se poursuivra au moins jusqu’au mois de juillet. En revanche, en juin jusqu’à 3 séries de contenus seront proposées.

Le premier lot vous permettra d’ajouter 30 Poké Balls, 5 Maximum Revive et un Star Piece. N’oubliez pas que ce dernier objet vous permettra de gagner 50% de poussières d’étoiles en plus pendant 30 minutes.

Comment utiliser un code promotionnel Prime Gaming dans Pokémon GO

Rendez-vous sur ce lien et connectez-vous à votre compte Twitch. Une fois à l’intérieur, cliquez sur la case de récompense disponible. Vous verrez qu’une fenêtre s’ouvrira où vous confirmerez la réception. Maintenant, vous verrez un code. Copiez-le et accédez à cette page Web. Vous serez sur le site officiel pour utiliser les offres Niantic dans Pokémon GO. Vous devez maintenant vous connecter avec le compte que vous utilisez dans le jeu. Au démarrage, le nom de votre profil apparaîtra sur la case pour entrer le code. Si le profil est correct, collez le code et cliquez sur ‘envoyer’ Les récompenses apparaîtront sous forme de bulles sur la carte la prochaine fois que vous vous connecterez au jeu.

Vous devez savoir que ces récompenses seront ajoutées à votre profil même si vous dépassez la limite de stockage.

Quant à l’actualité de Pokémon GO, la saison d’Alola va dire au revoir avec un événement final entre le 25 et le 31 mai. Vous trouverez une histoire de recherche spéciale dans le magasin à partir de cette date pour 4,99 euros. Les rencontres sauvages augmenteront la fréquence d’apparition de Pokémon comme Cubone, Alolan Ratata et Yungoos, entre autres. Cliquez sur ce lien pour connaître les détails.

La source: Niantic