Marvel Snap annoncé, un jeu de cartes plein de héros pour PC et mobile

Nuverse et Second Dinner ont annoncé le développement de Marvel Snap pour les appareils mobiles PC, iOS et Android. Le jeu utilise un multivers de super-héros pour offrir un gameplay basé sur des cartes qui promet des batailles rapides. Les joueurs pourront constituer leur équipe de héros et de méchants, collecter des cartes et expérimenter des matchs de trois minutes remplis d’action. Sur ces lignes, vous pouvez profiter de la première bande-annonce officielle.

Développé par Second Dinner, un studio fondé par des vétérans du genre cartes, il a été conçu sous la supervision de Marvel Entertainment. Selon le communiqué de presse, il y aura plus de 150 personnages de Marvel, un éditeur avec 80 ans d’histoire et des milliers d’histoires publiées dans des bandes dessinées, et maintenant aussi dans des films, des séries télévisées, etc.

Une mécanique innovante

Il y aura des matchs PVP et CCG, ainsi qu’un nouveau mécanisme qui permettra aux utilisateurs d’atteindre les rangs les plus élevés et de doubler et d’augmenter leurs paris. « Les tours de passe-passe et le bluff sont inhérents à cette mécanique innovante qui rend le jeu vraiment impossible à maîtriser. »

Tom van Dam de Nuverse a expliqué qu’ils s’engageaient à construire « une communauté mondiale qui connecte les joueurs et leur offre des expériences amusantes et inspirantes sur mobile qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs ». En plus des 150 cartes au lancement, le jeu ajoutera 50 emplacements, afin que les utilisateurs n’aient pas à répéter les scénarios.

« Compte tenu de la façon dont nos équipes ont travaillé ensemble en utilisant nos personnages Marvel bien-aimés et leurs histoires, nous savons que Second Dinner et Nuverse ont les ingrédients pour proposer un jeu » qui ouvre la voie. Ces mots sont de Jay Ong, vice-président exécutif de Marvel Entertainment.

À partir d’aujourd’hui, les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site officiel et s’inscrire à la bêta fermée, disponible exclusivement pour les appareils Android. Il sera traduit en 13 langues sur PC et mobile lors de son lancement, bien que les langues spécifiques n’aient pas été détaillées.

