Voici Drunken Nuke’em, un joli multijoueur développé à Almería

D’Almería, nous recevons une proposition qui tente de percer sur Kickstarter. Drunken Nuke’em est le nouveau projet de DrazorStudio, dans lequel ils montrent leur propre vision du multijoueur asymétrique. L’humour et la création d’alliances entre les survivants sont deux de ses clés.

Qu’est-ce que Drunken Nuke’em ?

Drunken Nuke’em Met un groupe de quatre collégiens devant leur propriétaire. Les jeunes, amateurs de fête et de bien vivre, brisent la quiétude de cet homme plus âgé, qui aime l’ordre et le silence. Ce que le quatuor ignore, c’est qu’il affectionne aussi les instruments de torture.

Selon ses créateurs dans un communiqué de presse, « Drunken Nuke’em est une proposition nouvelle, différente et amusante » dans le genre. « Plus de parties perdantes parce que dans une partie 4 contre 1, quelqu’un dérange l’équipe… ici, vous en aurez besoin. »

Le groupe d’étudiants devra survivre à la menace du propriétaire, bien que la nouveauté tourne autour de l’exigence de victoire. Il n’y aura qu’un maximum de deux joueurs survivants. Les alliances au début du jeu seront servies… jusqu’à ce que quelqu’un trahisse le groupe.

« Dans chaque jeu, vous devrez trouver l’équilibre entre collaboration et trahison, tout en évitant que le joueur qui contrôle le propriétaire vous traque et mette fin au plaisir et à vos vies », soulignent-ils.

Le projet sollicite un financement de 30 000 euros sur Kickstarter. A l’heure où ces lignes sont écrites, il atteint 7 416 euros avec le soutien de 141 sponsors. La campagne restera active jusqu’au 3 juillet 2022 à 11h48 (CEST). Vous pouvez contribuer à partir d’un euro, ce qui vous donnera accès à une copie numérique du jeu. L’objectif le plus élevé de 8 500 € vous permet de recevoir de nombreux objets en jeu ainsi que d’avoir votre nom dans les crédits du jeu. Pour le moment sa sortie est prévue en décembre 2023 sur Steam dans le cadre du premier objectif.

Source : communiqué de presse (DrazorStudio)