Ces deux cartes reviennent dans Yu-Gi-Oh! après avoir été interdit pendant près de 20 ans

La banlist de Yu-Gi-Oh! pour le TCG du 17 mai 2022, il a ramené deux cartes interdites depuis près de vingt ans : rien de plus et rien de moins que Yata-Garasu et Change of Fidelity. Juste en dessous on vous dit tous les détails :

Yata-Garasu et Change of Loyalty ne sont plus interdits dans Yu-Gi-Oh!

Yata-Garasu a été banni de la banlist le 1er mars 2004, et pour une bonne raison : cela a permis une stratégie de blocage connue sous le nom de Yata-Garasu Lock qui nous a fait gagner la partie en empêchant notre adversaire d’agir.

Yata-Garasu dans Yu-Gi-Oh! Maître Duel

La stratégie était relativement simple :

Nous devons avoir Chaos Emperor Dragon – Envoy of the End en main, et Sangan ou Witch of Mirkwood sur le terrain. Nous devons également avoir une copie de Yata-Garasu dans le Deck et au moins un monstre LIGHT et un DARK Monster dans le cimetière. Avec ces exigences, nous invoquons spécialement Chaos Emperor Dragon – Envoy of the End.Nous activons son effet en payant 1 000 points de vie pour envoyer toutes les cartes sur le terrain et dans les mains des deux joueurs au cimetière ; par l’effet de Sangan ou Sorcière de la Forêt Noire, nous pouvons ajouter une copie de Yata-Garasu à notre main. Nous invoquons normalement Yata-Garasu et passons à la phase de bataille. Nous attaquons avec Yata-Garasu. En raison de son effet, notre adversaire ne pourra pas piocher de cartes lors de sa prochaine Draw Phase, et comme il n’en a pas dans sa main ou sur le terrain, cela le laisse pratiquement sans défense. Dans les tours successifs, lorsque Yata-Garasu revient dans notre main, nous l’invoquons normalement et dans la Battle Phase, nous attaquons à nouveau directement l’adversaire. Ceci complète la boucle.

Cette stratégie dévastatrice était la raison pour laquelle Yata-Garasu a été banni du jeu il y a plus de 18 ans. En revanche, Change of Loyalty, également interdit le 1er mars 2004, a un effet plus simple mais tout aussi dévastateur lors de la première étape du jeu de cartes : il nous permet de sélectionner un monstre adverse et d’en prendre le contrôle jusqu’à la fin de le tour. .

Changement de loyauté dans Yu-Gi-Oh! Maître Duel

Loyalty Change a été utilisé dans l’anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters de Ryo Bakura/Yami Bakura, qu’il considère comme sa carte préférée. Il l’a montré pour la première fois dans l’épisode 12, « Le test des yeux rouges ».

Bakura montrant le changement d’allégeance dans l’anime

Au fil du temps, de nouvelles stratégies et façons de jouer à Yu-Gi-Oh! ils ont fabriqué des cartes obsolètes et des stratagèmes auparavant trop puissants. Tous les quelques mois, les listes interdites et autorisées de Yu-Gi-Oh! ils sont mis à jour, donc le metagame change.

Banlist de Yu-Gi-Oh! Mai 2022

Ceci est la banlist complète de Yu-Gi-Oh! pour le TCG du 17 mai 2022 :

interdit

Auroradon, bête fantôme méca/Auroradon, bête fantôme méca

Prank-Kids Meow-Meow-Mu/Prank-Kids Meow-Meow-Mu

Prédaplant Verte Anaconda/Prédaplant Verte Anaconda

Limité

Jet Synchron/Jet Synchron

Dragon Rose Rouge/Dragon Rose Rouge

Dragon Riser Tirant/Dragon Riser Tirant

Yata-Garasu

Changement de fidélité/changement d’écoute

Cristron Halqifibrax

Sceau temporaire/sceau temporel

Performapal Teclamono/Singeboard Performapal

semi-limité

Pot de désirs

Cyber ​​​​Angel Benten/Cyber ​​​​Angel Benten

Formation Feu – Tenki/Formation Feu – Tenki

Dinomight Knight, le vrai Dracofighter/Dinomight Knight, le vrai Dracofighter

Scène lumineuse Trickstar/Trickstar

Mur de Lumière Révélatrice

Sans limite

Assaillant de nuit

Salamangreat Miragestallio/Salamangreat Miragestallio

Grand cercle de Salaman / Grand cercle de Salaman

Bouc émissaire

Un héros vit / Un héros vit

Trishula, dragon de la barrière de glace/Trishula, dragon de la barrière de glace

Change of Loyalty et Yata-Garasu sont également disponibles dans Yu-Gi-Oh! Master Duel, bien qu’ici ils soient encore interdits car dans ce jeu vidéo les banlists de l’OCG, le jeu de cartes au Japon et dans le reste de l’Asie, sont pris en compte. Dans notre guide Master Duel nous vous donnons les clés de ce jeu.

