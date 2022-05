God of War Ragnarok annonce son intention de devenir le jeu le plus accessible de l’histoire

Nous avons eu tellement faim de nouvelles sur God of War: Ragnarok que n’importe quoi fera l’affaire, même une annonce sur ses fonctionnalités d’accessibilité. Nous voulons croire que son développement se déroule sans heurts et sans danger imminent de retard, car le dernier blog de Sony sur Kratos est déjà axé sur « l’adaptation du jeu au style et aux besoins de chacun ».

Lors de la journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, l’entreprise a partagé une liste avec certains des paramètres que nous trouverons dans cet épisode. Une interface repensée, la possibilité d’attribuer des boutons à partir de zéro, la personnalisation du système de combat… il y aura plus de 60 options avec lesquelles jouer dans la version finale, dont beaucoup sont sorties comme une avancée dans la version PC de God of God .Guerre.

Voici la liste initiale :

Course automatique en maintenant le bouton enfoncé autant de secondes que l’on veut

Point fixe (réticule toujours allumé) pour réduire le mal des transports

style de visée

Style de verrouillage (maintenir ou appuyer/relâcher)

Taille des sous-titres et sous-titres codés

Couleurs des sous-titres et des sous-titres

Mettre le nom des interlocuteurs

sous-titrages

Flou d’arrière-plan pour les sous-titres et les sous-titres codés

fond de sous-titre

indicateur de direction sonore

Remappage des boutons

Personnalisation de l’activation du contraste élevé

Personnalisation des couleurs et arrière-plan à contraste élevé

aide à la navigation

aide au mouvement

indices auditifs

Après ce qui a été réalisé avec The Last of Us Part II, une nouvelle étape arrive #accessibilité pour #GodofWarRagnarok. Bien plus que le remappage des boutons, le texte de grande taille, les couleurs daltoniennes ou les indicateurs visuels pour les sons du jeu. Pour les personnes avec et sans handicap. Allez le fil 👇 pic.twitter.com/ivlXSvRtm2 – Javi Andrés (Jabote) (@Jabote22) 19 mai 2022

God of War Ragnarok ne veut pas de retards

Bien que nous n’ayons pas entendu parler du jeu depuis un moment et que beaucoup aient la mouche derrière les oreilles après les retards de Starfield et Redfall, avec God of War Ragnarok, il semble qu’il n’y ait aucune raison de s’inquiéter. L’étude a répété en avril que « ça viendra cette année » et que s’ils n’ont rien montré c’est parce qu’ils « travaillent dur » et sont « perfectionnistes » (aussi bandants depuis un moment). « Nous aimerions partager du matériel, mais nous ne sommes pas encore prêts. »

Tout le monde au Santa Monica Studio n’arrête pas de dire qu’avec cette suite « quelque chose de génial arrive » pour PS4 et PS5, nous avons donc hâte de le découvrir. Y aura-t-il une date définitive au non-E3 en juin ? Est-ce que ce 2022 arrivera la dernière alternative au GOTY d’Elden Ring ?

Ragnorok arrive cette année. – Bruno Velazquez 🎮🕹 (@brunovelazquez) 20 avril 2022

source | PlayStationBlog