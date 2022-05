Premières réactions à Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir : « C’est impressionnant »

Malgré le fait qu’il reste encore quelques mois avant la première du Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir – sa première est toujours prévue sur Prime Video pour le 2 septembre 2022 -, les responsables ont voulu montrer un beaucoup de séquences inédites à plusieurs experts de Tolkien pour leurs commentaires sur une production télévisée aussi ambitieuse. Et les premières impressions n’auraient pas pu être plus positives. C’est ainsi que le recueillent des médias tels que Comicbook, qui ont compilé les avis des heureux spectateurs qui ont profité d’une projection privée à Londres de cette nouvelle adaptation de l’univers du Seigneur des anneaux.

Premières impressions d’experts sur Tolkien

Ainsi, les premières impressions de ces experts sur Tolkien vont du « nous avons été vraiment impressionnés » à l’éloge « de l’ampleur et de l’envergure » d’une série qui est déjà la plus chère de l’histoire grâce à un budget estimé à plus de 450 millions de dollars. juste pour sa première saison.

« La semaine dernière, j’ai été invité avec d’autres amis de Tolkien sur Internet à assister à une projection avancée de certaines séquences de la série et à rencontrer les réalisateurs de la série. Je dois dire : après les avoir rencontrés, j’ai le sentiment que la série est entre de très bonnes mains », a déclaré Tolkien Professor sur Twitter.

N’enterrons pas le lede. Lord of the Rings: The Rings of Power ressemble à ce qu’il devrait, sonne comme il se doit et ressemble à un retour dans l’univers confortable que nous aimons tous. #LOTRROP pic.twitter.com/xhTBm3OY1G – TheOneRing.net (@theoneringnet) 9 mai 2022

« Nous ne sommes pas facilement dupes : nous sommes à la fois parents et professionnels, et nous sommes honnêtement trop endurcis pour être naïfs. Nous nous efforçons d’être objectifs et ce que nous avons vu nous a vraiment impressionnés », a assuré catégoriquement The Prancing Pony Podcast. « Le deuxième jour, à Londres, la série a été diffusée et une séance de questions-réponses avec les showrunners. Sans aucun doute, ce fut une expérience inoubliable et nous revenons très satisfaits de ce que nous avons vu », poursuivent-ils de Tolkien Talk.

TheOneRing.net, pour sa part, souligne que « n’enterrons pas l’essentiel. Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ressemble à ce qu’il devrait, sonne comme il se doit et ressemble à un retour dans l’univers que nous aimons tous. » Enfin, de Fellowship of Fans, il est commenté que «les images montrées étaient encourageantes, car l’ampleur et la portée de cette production ont vraiment brillé, mais m’ont quand même laissé des inquiétudes persistantes sans réponse. La journée à Oxford a été incroyable et rencontrer tous les autres créateurs de contenu a été une joie absolue. »

Bien sûr, il semble que la série The Lord of the Rings: The Rings of Power donnera beaucoup de choses à raconter aux fans à partir du 2 septembre 2022 lors de sa première avec style sur Prime Video.

source | BD