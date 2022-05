Saison Pokémon GO Alola : tout savoir sur l’événement final D’Alola à Alola

L’activité ne s’arrête pas dans Pokémon GO, l’un des jeux mobiles les plus réussis de ces dernières années. Le titre développé par Niantic est immergé dans la saison d’Alola, qui culminera après l’événement final, connu sous le nom d’Alola à Alola. Au cours de cette activité, les formateurs pourront profiter d’une histoire d’enquête spéciale qui proposera différentes tâches et prix en fonction de l’itinéraire choisi par chacun.

L’événement D’Alola à Alola débutera le 25 mai 2022 à 10h00 et se terminera le mardi 31 mai 2022 à 20h00 (heure locale). Les billets pour accéder à cette histoire d’enquête peuvent être achetés pour 4,99 euros à la boutique officielle du jeu vidéo.

Itinéraire de l’île de Melemele

Les dresseurs qui souhaitent profiter de l’île de Melemele et passer du temps avec leurs amis devraient choisir cette voie de recherche. Vos tâches se concentreront sur des défis sociaux comme envoyer des cadeaux et prendre des instantanés, et vous pourrez gagner ces récompenses.

Deux Pokochos

Un module appât

Quatre œufs porte-bonheur

Une rencontre avec Alolan Raichu

Un chapeau pour l’avatar d’Oricorio Animated Style

Itinéraire de l’île d’Akala

Les formateurs intéressés par l’île d’Akala et l’aventure devraient choisir cette voie de recherche. Vos tâches seront axées sur des défis tels que parcourir certains kilomètres et tourner des Pokéstops, et vous pourrez obtenir ces récompenses.

un encens

deux incubateurs

un super incubateur

Une rencontre avec Marowak d’Alola

Un chapeau pour l’avatar d’Oricorio Placido Style

Route de l’île d’Ula-Ula

Les dresseurs intéressés par l’île d’Ula-Ula et la capture de Pokémon devraient choisir ce chemin de recherche. Vos tâches se concentreront sur des défis comme attraper un certain nombre de Pokémon ou obtenir certains types de lancers, et vous pourrez obtenir ces récompenses.

Un module Glacier Leurre

Un module d’appât magnétique

Quatre Encens

Une rencontre avec Alolan Goupix

Un chapeau pour l’avatar d’Oricorio Passionate Style

Itinéraire de l’île de Poni

Les dresseurs intéressés par l’île de Poni et les combats devraient choisir cette voie de recherche. Leurs tâches se concentreront sur des défis tels que gagner des batailles d’entraîneurs dans la GO Battle League ou vaincre les chefs de l’équipe GO Rocket, et ils pourront gagner ces récompenses.

un radar fusée

Pièces trois étoiles

Une passe de combat premium

Une rencontre avec Exeggutor

défi de collecte

Un défi de collecte sur le thème d’Alola est arrivé !

Complétez-le pour obtenir votre badge Elite Poké Collector et 15 000 XP, 15 Ultra Balls et une rencontre avec Rockruff.

Faites évoluer un Cubone en Alolan Marowak !

Pour commémorer la saison Alolan, vous pouvez faire évoluer un Cubone pendant l’événement pour obtenir un Alolan Marowak qui connaît l’attaque chargée Shadow Bone.

Os de l’ombre

Combats de Dresseurs : 75 Puissance

Arènes et raids : puissance 80

rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment dans la nature.

alolan rattata

cuben

rameur

allumé

Popplio

Pikipek

Yungoos

Avec un peu de chance, vous pourriez trouver ce qui suit.

miaulement alolan

Exégouteur d’Alola

Raid-Kämpfe

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les raids.

Raids une étoile

alolan rattata

Géodude d’Alola

Diglett d’Alola

Grimer d’Alola

rockruff

raids trois étoiles

alolan raichu

Exégouteur d’Alola

Marowak d’Alola

raids cinq étoiles

Tapu Koko

Tapu Lélé

Tapu Bulu

Tapu Fini

Oeufs de 7 km Les Pokémon suivants éclosent à partir d’Œufs de 7 km.

alolan rattata

dewpider

Fomantis

oranguru

miaulement alolan

Grimer d’Alola

Musaraigne d’Alola

goupix alolan

Diglett d’Alola

bourré

Bonus

Double Stardust lors de l’ouverture des cadeaux

Icône de recherche sur le terrain Rencontres de tâches de recherche sur le terrain

En accomplissant les tâches de recherche sur le terrain, vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants.

rameur

allumé

Popplio

Pikipek

Yungoos

Nouveaux éléments d’avatar

Les objets d’avatar suivants peuvent être achetés dans la boutique en jeu pendant cet événement et resteront disponibles après la fin de l’événement.

sac à dos rowlet

sac à dos litten

Sac à dos de Popplio

Pokémon GO est un jeu qui fonctionne sous le modèle free-to-play et est disponible gratuitement pour les appareils mobiles iOS et Android.

