Ultimate Team sera-t-il toujours à l’EA Sports FC ? Toutes les données

La FIFA et EA Sports rompront en 2023 un accord qui les unit depuis près de trois décennies. À venir cette année, FIFA 23 marquera le dernier opus de la franchise de longue date. Les Américains vont commencer « la nouvelle ère » de leur simulateur de sport à travers EA Sports FC, la marque avec laquelle ils espèrent réunir toute la planète football sur l’avion virtuel.

L’une des clés de cette rupture reste, bien entendu, l’arrêt de l’utilisation de la marque FIFA dans les produits de l’entreprise. Cela a un impact direct sur l’un de ses modes de jeu les plus populaires : FIFA Ultimate Team. Que va-t-il lui arriver? Nous mettons sur la table les données que nous connaissons pour le moment.

Ultimate Team continuera-t-il à EA Sports FC ?

et, Ultimate Team sera présent à EA Sports FC comme l’un des piliers de l’expérience. Le mode de jeu populaire sera rejoint par d’autres déjà présents dans la franchise, tels que le mode Carrière, les Clubs Pro et VOLTA Football. Sa confirmation était l’une des données que l’entreprise voulait régler lors de la communication de son changement de plans. Bien sûr, soyez assuré que son nom sera légèrement modifié. « FIFA » découle de « FUT » ; Ultimate Team et le mécanisme d’objet qui a gardé toute la communauté accrochée sont maintenus.

Quels changements Ultimate Team recevra-t-il dans EA Sports FC ?

Pour le moment, ils n’ont pas transpiré s’il intégrera de nouvelles fonctionnalités par rapport à sa version actuelle, toujours sous l’égide de la FIFA. D’EA Sports, ils soulignent que cette nouvelle ère « apportera une opportunité unique de créer, d’innover et d’évoluer », donc un changement ne serait pas étrange.

Les licences dans EA Sports FC Ultimate Team seront-elles maintenues ?

Vous n’avez rien à craindre : EA Sports FC conservera tous les accords vus dans FIFA 22 et FIFA 23. Cela se traduit par une base de données de plus de 19 000 joueurs, 700 équipes, 100 stades et 30 ligues. De plus, l’exclusivité des principales compétitions nationales restera intacte. Nous parlons de la Premier League, de la Liga Santander, de la Bundesliga, de la Serie A et de la MLS, entre autres. En effet, ses dirigeants partagent un intérêt à élargir son portefeuille de licences.

Que va exactement perdre EA Sports FC après avoir changé de nom ?

La vérité est qu’ici celui qui perd le plus est le corps présidé par Gianni Infantino. EA Sports conserve la technologie, les licences et les idées qu’ils ont construites tout au long de leur passage à la FIFA. La seule chose qu’il perdra, à part le nom, c’est la présence des compétitions organisées par eux. Pour utiliser la Coupe du monde masculine et féminine, ils doivent s’asseoir pour négocier. Electronic Arts a profité de ses excellentes relations avec différentes organisations au niveau continental, telles que l’UEFA et la CONMEBOL. La FIFA est blessée jusqu’à ce qu’elle trouve un autre éditeur capable de s’asseoir pour développer sa vision du football virtuel.

Références : EA Sports