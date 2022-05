Battlefield 2042 réduit les matchs d’aperçu de 128 à 64 joueurs

Adieu à 128 joueurs par match dans le mode Preview de Battlefield 2042. EA et DICE ont confirmé que les matchs Preview seront réduits à 64 personnes avec la sortie de la mise à jour 4.1 pour le jeu, prévue pour le 19 mai 2022. Cette décision ne concerne que PC, PS5 et les utilisateurs de Xbox X | S, les seules plateformes capables de soutenir le chiffre. Sur PS4 et Xbox One, ils ont toujours été 64 joueurs. C’est ainsi que les deux sociétés ont justifié un tel changement après seulement six mois de vente.

« Nous avons estimé qu’avec 128 joueurs dans Breakthrough, la valeur et l’impact de chaque personne et de chaque équipe étaient réduits en raison du chaos et de l’intensité des combats », a-t-il expliqué dans la note de mise à jour. « En l’examinant, nous avons constaté qu’avec 64 personnes, vous obtenez une meilleure expérience, plus tactique. Réduire le nombre de joueurs aidera également à réduire ce chaos, et couplé avec les changements apportés au nombre de véhicules disponibles, cela signifie les gens trouveront plus d’espace pour travailler en équipe, remplir leur mission et garder une longueur d’avance ».

Battlefield 2042 ne jette pas l’éponge

Le lancement de Battlefield 2042 n’aurait pas pu être plus mouvementé. Eclipsé par Halo Infinite et avec un retour initial très négatif, le jeu n’a cessé de perdre des utilisateurs jusqu’à ce qu’il passe sous la barre des 1 000 simultanés début avril. La situation est telle que la première saison de son online (la première !) a été repoussée à l’été, avec la mise en veille conséquente de toutes ses nouveautés (maps, modes, événements…).

Pour autant, Battlefield 2042 ne jette pas l’éponge et son développeur assure avoir « une stratégie à long terme ». Bien sûr, la première étape n’a pas été mauvaise. La série a été confiée à Vince Zampella, alias « le roi des tireurs », ou l’homme qui a signé Call of Duty 4, Modern Warfare 2, Titanfall et Apex Legends. Confié à son bâton, Zampella a demandé un peu de patience aux fans et a promis de « faire évoluer et améliorer » le jeu.

S’il y a bien quelqu’un capable de sauver la série (et cet opus), c’est bien lui. Mais peu importe qui tient la barre, un été chargé s’annonce pour Battlefield 2042. Non seulement à cause de l’arrivée de la première saison, mais aussi à cause des rumeurs selon lesquelles il deviendrait gratuit ou rejoindrait EA Play (et donc , à Passe de jeu). Il y a toujours de l’espoir?