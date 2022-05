Une vidéo ASMR de Hogwarts Legacy ? se détendre sous la pluie

En regardant par la fenêtre, les rayons du soleil éblouissent et la chaleur madrilène pèse. Les oreilles apprécient cependant le plic plic de la pluie, qui résonne dans la vidéo ASMR que Warner Bros. Games a diffusée sur la chaîne YouTube officielle Hogwarts Legacy. Au moment où nous écrivons cette nouvelle, le tonnerre gronde et la pluie tombe sur les différents terrains de l’école de sorcellerie et de sorcellerie. Si vous souhaitez vous détendre avec 20 minutes de sons aquatiques, nous vous recommandons de jeter un œil (ou plutôt d’écouter) à la vidéo juste en dessous de ces lignes.

Le clip ne se concentre pas uniquement sur les sons, puisqu’il intègre également des images des différents lieux de Poudlard et de ses environs. Les endroits avec de la végétation, les zones de roche dure ou Pré-au-Lard sont entrecoupés d’autres bruits, comme celui émis par les créatures qui habitent la région. L’aventure développée par Avalanche Studios ne concentre pas son attention uniquement sur l’action, mais propose également de petites soupapes d’échappement pour profiter de son cadre magnifique.

une aventure originale

Hogwarts Legacy se déroule à la fin du 19ème siècle, donc l’histoire et les personnages seront originaux. Le joueur créera le protagoniste, qui deviendra un élève de l’école. Il y apprendra les bases de la magie et découvrira son destin qui ira au-delà des murs du château. En arrière-plan, une conspiration orchestrée par un puissant sorcier noir qui menace de bouleverser le monde magique.

Hogwarts Legacy sortira en 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. La version pour Nintendo Switch a également été confirmée, même si pour le moment on ne sait pas si elle fonctionnera dans le cloud ou si ce sera une édition native. Comme dans de nombreux autres titres, le jeu fonctionne sous le moteur graphique Unreal Engine 4, une technologie qui a également été utilisée dans l’hybride de Kyoto.

Vous pouvez lire tout ce que nous savons sur Hogwarts Legacy sur ce lien. Il est déjà confirmé qu’il n’y aura pas de microtransactions.

source | Jeux WB