L’équipe Bloober est-elle à Silent Hill? Nous passons en revue le programme de l’étude

C’est un secret de polichinelle. Le météorologue prédit que très bientôt nous serons entourés de brouillard. Le retour de Silent Hill est en marche et il ne reste plus guère à savoir si la saga reviendra sous forme de plateaux, d’un remake ou d’un nouvel opus. On sait même qui sera l’entreprise en charge d’un tel challenge. L’année dernière, Konami a confirmé la signature de Bloober Team et ces derniers mois, les rumeurs vont toutes dans le même sens : le jeune développeur polonais travaille sur Silent Hill 2 Remake.

Comme c’est l’un des yeux droits de l’industrie, un classique culte que tout fan de survival-horror doit essayer une fois dans sa vie, nombreux sont ceux qui ont déjà demandé le cursus de la Bloober Team pour savoir dans quelles mains est déposé l’avenir. de Silent Hill. Vous savez déjà que chaque parent croit qu’il n’y a pas de partenaire à la hauteur de sa progéniture. Quel développeur est digne de James Sunderland, Mary ou Pyramid Head ?

Chez Netcost, certains collègues se sont mouillés et ont admis qu’ils ne pensaient pas que ce soit le studio idéal, mais nous pensons qu’il est préférable de revoir leur travail précédent et d’avoir votre avis. Après plus de cinq ans à se spécialiser dans l’horreur, Bloober a-t-il prouvé qu’il avait assez de planches ? Existe-t-il des thèmes communs ou des expériences utiles avec un hypothétique remake de Silent Hill 2 ?

Couches de peur (2016)

Dans Layers of Fear, nous avons endossé le rôle d’un peintre se lançant dans le projet le plus difficile et le plus important de sa vie. Je devais composer une œuvre qui soit parfaite et qui justifie des années d’insomnie et de mauvaises décisions avec l’art comme excuse. Respectant la maxime selon laquelle le génie est toujours touché par la folie, le jeu nous proposait de voyager dans l’inconscient du protagoniste et devenait un thriller psychédélique plein d’horreurs et de métaphores atroces. Plus axée sur la narration que sur le jouable, l’aventure s’est étalée sur quatre ou cinq heures de couloirs et de salles dans lesquelles l’inspiration ne nous attendait pas, comme on s’y attendait, mais des chocs et des angoisses constantes.

Observateur (2017)

Pour beaucoup, le meilleur jeu Bloober Team et, curieusement, le plus méconnu. Un joyau caché de son histoire qui comprenait des ajouts intéressants au gameplay et qui en même temps n’a pas subjugué le rythme du récit, mais a donné à la personne aux commandes la liberté de découvrir à sa manière les mystères d’un avenir dystopique sombre. Observer avait l’un des décors cyberpunk les meilleurs et les plus solides que nous ayons appréciés au monde, auquel s’ajoutait une histoire oppressante pleine de tension et d’horreur à nouveau. Exploration, conversations, énigmes légères, résolution de scènes de crime et « promenades virtuelles » Un cocktail qui sentait bon et dans lequel Rutger Haue, le réplicant le plus célèbre de l’histoire du celluloïd, incarnait le personnage principal.

Couches de peur 2 (2019)

D’un peintre à un acteur, d’un manoir à un bateau et du XIXe siècle aux années 30. Layers of Fear 2 a complètement changé de skin, mais cela ne l’a pas empêché de livrer une expérience très similaire à l’original, à mi-chemin entre l’horreur à la première personne et le genre simulateur de marche. Le récit portait une fois de plus le poids du jeu même si nous avions les mécanismes classiques de se cacher, de s’échapper et de résoudre des énigmes. Un tournage en pleine mer étonnamment métaphorique, parfois un peu déroutant et surtout capable de nous faire remonter les nerfs à la surface.

Blair Sorcière (2019)

Depuis 1999, tout le monde sait que dans l’est des États-Unis, sur le territoire qui comprend le prospère État du Maryland, se trouve une petite ville appelée Burkittsville, autrefois connue sous le nom de Blair. Pourquoi tout le monde le connaît et spécifiquement depuis 1999 ? Pour ce chef-d’œuvre du genre horreur qu’est The Blair Witch Project. Avec un héritage indélébile et des dizaines de suites, d’œuvres connexes et de films influencés par celui-ci, le film a également connu plusieurs adaptations de jeux vidéo, la plus récente étant celle de Bloober Team. Blair Witch nous invite à nous immerger dans une forêt sombre et désolée accompagnés de notre chien et d’une caméra vidéo. Une mauvaise idée? Vous ne savez pas bien.

Le médium (2021)

La proposition la plus récente de Bloober Team est également l’une des plus connues pour son statut de Xbox Series X|S exclusive (temporaire) et le marketing que cela signifiait lors des premières barres de la génération. Dans The Medium on se met dans le skin de Marianne, une fille qui a toujours eu des pouvoirs particuliers qui lui permettent de naviguer entre deux réalités, celle de son monde et celle des morts. Caméras fixes, troisième personne, spécial dans son système de sauvegarde… évoquant Resident Evil et Silent Hill lui-même, le titre est entré par les yeux (et par les oreilles, avec une superbe section sonore), mais il a donné le sentiment de ne pas finir d’exploser en ce qui concerne la terreur, se contentant d’une aventure plus légère d’énigmes et de moments de tension qui restaient prometteurs.